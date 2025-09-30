Ratele românilor explodează de la 1 octombrie: IRCC urcă la un nivel record. Dobânda se poate dubla pentru unii datornici

Lovitură pentru un milion de români: de la 1 octombrie cresc ratele la credite. Indicele IRCC urcă la un nivel record de 6,06%. Situația e și mai complicată pentru cei care în urmă cu trei ani au ales ratele cu dobândă fixă.

În urmă cu trei ani, cu dobânzi uriaşe la creditele imobiliare, băncile comerciale din România au venit cu o soluţie pentru români: dobândă fixă pe o perioadă de 3 ani. Era mult mai mică faţă de dobânda calculată cu IRCC, astfel ratele le-au scăzut cu câteva sute de lei. Doar că acum, după refinanţare, contractele pe 3 ani cu băncile se apropie de final, ceea ce înseamnă revenirea automată la dobânda variabilă, care este de multe ori aproape dublă. Se întâmplă chiar în octombrie, când şi IRCC va ajunge la un nivel record, de peste 6 la sută, ceea ce va aduce rate mai mari pentru aproape un milion de români.

Practic, costul total al dobânzii poate să se dubleze: de la 5%, la peste 8% – calculat ca IRCC (6,06%) plus marja băncii, care poate varia între 1,5 și chiar 3%.

Soluţia vine tot din refinanţare. Specialiștii recomandă consumatorilor să își verifice contractele și să discute cu banca despre opțiuni de refinanțare. Cei care se află într-o asemenea situație ar trebui să solicite o refinanțare internă, pentru a-și securiza dobânda pentru încă minimum 3 ani de zile.

IRCC reflectă costul mediu al împrumuturilor dintre bănci din trimestrul anterior. În contextul actual, marcat de inflație și incertitudine fiscală, indicele are o tendință de creștere. Un exemplu concret arată impactul direct în buzunar: un român cu un credit de 300.000 lei pe 30 de ani, cu o marjă de 3,5%, plătește astăzi o rată lunară de aproximativ 2.021 lei, la o dobândă de 9,05%. De la 1 octombrie, rata va urca la 2.113 lei, odată cu creșterea IRCC la 6,06%. Diferența este de aproape 100 lei pe lună, fără ca debitorul să facă vreo modificare în contract.

IRCC reprezintă o medie a dobânzilor la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară. El se aplică la creditele în lei contractate după mai 2019 și influențează direct rata lunară a împrumutului. Calculul se face trimestrial, dar cu o întârziere: valoarea actuală se bazează pe datele din trimestrul anterior.

Creșterea IRCC este cauzată de doi factori principali: nivelul dobânzilor impuse de Banca Națională a României și cantitatea de numerar de pe piață. În ceea ce privește situația din următoarele luni, chiar următorul an, șansele ca dobânzile să mai scadă considerabil sunt mici, au spus și oficialii BNR, mai ales că inflația a urcat din nou peste 10%.