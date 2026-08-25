Reacția BNR, după ce consilierul lui Isărescu a spus că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Hepta

Banca Națională a României a reacționat, marți, în legătură cu declarația controversată făcută de Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu. „Mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, transmite BNR.

„Punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice. Mesajele și punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor și conturilor oficiale de comunicare ale instituției: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube. Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale. Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice”, se arată în comunicatul Băncii Naționale.

Reacția vine după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a cerut lui Mugur Isărescu să îl demită pe Eugen Rădulescu. Consilierul guvernatorului a scris, într-un mesaj publicat pe Facebook, că „vom ajunge să mâncăm iarbă şi scoarţă de copac”.

Acesta avertizează că România ar putea fi retrogradată de agenția S&P ceea ce va duce la un dezastru pentru țara noastră.

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor „nerecomandate investițiilor”. Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, precizează Eugen Rădulescu.

Acesta avertizează că jumătate din datoria noastră publică este în valută. „La cursul de azi, cam 30% din PIB. Doar că, după ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul, iar datoria în valută se va umfla. Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoartă de copac.”