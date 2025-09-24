Reges vs. Revisal. Cum vor putea angajații să aibă acces la date personale din platformă

Foto: Getty Images.com/ RunPhoto

În România, gestionarea datelor angajaților se realizează prin două platforme principale: REVISAL și REGES. În timp ce REVISAL este folosit de angajatori pentru înregistrarea și raportarea contractelor de muncă, REGES oferă angajaților posibilitatea de a vizualiza și gestiona propriile date.

Diferența dintre Revisal și REGES

REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților) este un sistem administrat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) și reprezintă instrumentul prin care angajatorii transmit informații oficiale despre angajați. Acesta include:

Date personale ale salariaților (nume, CNP, data nașterii)

Informații despre contractele de muncă (tipul contractului, data începerii, funcția)

Modificări ale contractelor (creșteri salariale, schimbarea funcției)

Încetarea raporturilor de muncă

În schimb, REGES (Registrul Electronic de Evidență a Salariaților pentru angajați) este platforma destinată direct angajaților. Aceasta permite vizualizarea datelor personale stocate în REVISAL, oferind un acces transparent și sigur la informații precum: istoricul contractelor, datele angajatorilor și extrasele oficiale din registru. Astfel, REGES facilitează dreptul angajaților de a fi informați despre propriile date și de a le verifica ori de câte ori este nevoie.

Angajații vor putea să aibă acces la datele lor prin REGES

Accesul angajaților la datele personale în REGES aduce multiple beneficii:

Transparență totală – fiecare angajat poate verifica exact ce informații au fost înregistrate de angajator. Extrase oficiale – platforma permite descărcarea de extrase din registru, documente utile pentru diverse situații administrative sau juridice. Control asupra propriilor date – angajații pot observa eventualele erori sau discrepanțe și pot solicita corectarea lor.

Este important de menționat că REGES nu permite modificarea datelor direct de către angajat. Toate corecțiile se fac prin angajator, iar REGES asigură vizibilitatea acestora.

Cum pot angajații să își vadă datele personale din REGES

Pentru a accesa datele personale în REGES, angajații trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

1. Crearea unui cont

Accesați site-ul oficial REGES pentru cetățeni.

Selectați „Creează cont nou”.

Completați datele personale (nume, CNP, email) și alegeți metoda de autentificare.

2. Activarea contului

Contul poate fi activat prin două metode principale:

Semnătură digitală calificată, conform Legii 455/2001, care permite autentificarea online rapidă și securizată.

Identificare la sediul ITM, pentru cei care nu dispun de semnătură digitală. Aceasta presupune prezentarea actului de identitate și completarea formularului de activare.

3. Autentificarea în platformă

După activare, autentificarea se poate face prin:

Adresa de e-mail și parola înregistrată

Aplicația ROeID, recomandată pentru conectarea de la distanță, rapid și securizat

Odată autentificat, angajatul poate vizualiza toate informațiile personale din REVISAL, inclusiv istoricul contractelor și datele angajatorilor. De asemenea, poate descărca extrase oficiale din registru, utile pentru situații administrative, cereri de credit, acte legale sau verificări interne.

Pentru angajații din România, REGES reprezintă o platformă vitală care completează funcționalitățile REVISAL. Cu ajutorul REGES, angajații au acces direct la datele lor personale și pot solicita extrase oficiale, sporind transparența și controlul asupra propriilor informații.