Reţele Electrice România a modernizat staţia de transformare Obor din Bucureşti, într-o investiţie de 66 de milioane de lei

Investiţii masive, pe fondul nevoii în creştere de curent electric. O companie de distribuție a energiei electrice a retehnlogizat complet staţia de transformare Obor din Bucureşti. Tehnologiile moderne pregătesc terenul pentru viitoarea creştere a cererii de curent electric. Transportul electrificat şi încălzirea urbană vor avea nevoie, treptat, de tot mai multă energie. În prezent, staţia deserveşte aproape 70 de mii de clienţi, inclusiv şcoli, spitale şi instituţii publice din Capitală.

Lucrările de modernizare a Staţiei Electrice Obor din Bucureşti au început în urmă cu şapte ani. Clădirea a fost consolidată integral şi s-au înlocuit echipamentele electroenergetice, fără a întrerupe alimentarea clienților.

"Procesul de modernizare a cuprins realizare a unei clădiri noi în care au fost montate noi echipamente de 110 kilowolți, mai compacte, mai sigure, mai fiabile. Prin aceste echipamente au fost alimentate transformatoarele de putere. Transformatoarele de putere au fost înlocuite pe rând unu câte unu. A fost un primul proiect în care s-a folosit noua tehnologie și noua generație de relee de protecție", a afirmat George Nicolăescu, director regiunea Muntenia, companie de distribuţie energie.

"Este un nod de interconexiune și totodată, în momentul de față, prin transformarea ei într-o instalație cât se poate de rezilientă, nouă performantă tehnologică este ceea ce avem nevoie astfel încât să putem echilibra sarcinile", a spus Mihai Peşte, director general companie de distribuţie energie.

Scopul modernizării a fost creșterea siguranței în alimentarea clienților existenți. Însă extinderea capacităţii staţiei de trnasformare este un pas important pentru a absorbi noile tipuri de consum.

"Discutăm despre planul și strategia de investiții a companiei Rețele Electrice România, ne dorim să investim pentru creșterea capacității de distribuție, pentru digitalizarea rețelelor și pentru creșterea rezilienței în fața condițiilor climatice care se schimbă de la an la an.

Ne dorim să creăm și să construim niște rețele, rețele reziliente din toate punctele de vedere. Investim în înlocuirea sistemelor de gestionare a informațiilor sistemelor digitale", a afirmat George Nicolăescu, director regiunea Muntenia, companie de distribuţie energie.

Stația deservește în prezent aproximativ 69.000 de clienți, inclusiv școli, spitale, centre comerciale și instituții publice, iar investiţia în modernizarea staţiei Obor se ridică la 66 de milioane de lei.