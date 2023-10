Milioane de români vor pierde ajutorul de la stat în 2024. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu

Milioane de români vor rămâne, anul viitor, fără ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anunţat motivul pentru care se va întâmpla acest lucru.

Sursa foto: EllenaZ / Getty Images

Premierul a vorbit, de asemenea, și despre procentul cu care se vor majora pensiile de la 1 ianuarie 2024, cât și despre noua lege a pensiilor.

"România are legi! La anul, conform legii, pensia va avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut.

La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra în vigoare cu 1 ianuarie.

Într-un fel, eu am devansat Legea pensiilor prin cererea de plată numărul 4, să încercăm să o finalizăm anul acesta, pentru că erau prea multe jaloane în cererea de plată numărul 4 şi să nu mai pățim cum s-a întâmplat cu jalonul în cererea de plată numărul 3.

Nu numai faptul că mai avem foarte puține jaloane de îndeplinit la cererea de plată numărul 3, am început să închidem foarte multe din cererea de plată numărul 4. Eu legea nu o pitesc, legea va merge în Parlamentul României, pentru că acolo se legiferează.

Noua Lege a Pensiilor, pusă în aplicare de la 1 ianuarie

Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie o să trecem noua lege a pensiilor prin Parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie. În ea este prevăzută închiderea anumitor inechități. O lege a pensiilor nu se poate pune în aplicare instant, trebuie făcut noul soft pe baza legii. În primul și în primul rând vor fi majorate pensiile mici", a afirmat Marcel Ciolacu.

Ajutoarele one-off nu se vor mai acorda anul următor

Întrebat dacă anul următor se vor mai acorda ajutoarele one-off, premierul a explicat:

"Nu. One-off-ul a fost pentru că am luat în aplicare anul curent, nu am luat un an înainte, cum spunea legea. De fapt am aplicat și legea și am venit și cu one-off să acoperim până la 15%, cât era inflația”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Ultima tranșă a ajutoarelor a fost primită în octombrie

Ultima tranșă a acestor ajutoare a fost acordată în luna octombrie a acestui an, astfel:

- în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

- în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;

- în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.