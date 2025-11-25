România a testat cu succes repornirea Sistemului Energetic în caz de blackout total. Totul despre „Aurora”

2 minute de citit Publicat la 13:05 25 Noi 2025 Modificat la 13:05 25 Noi 2025

România a reușit să testeze cu succes, într-un scenariu realist, capacitatea de repornire a sistemului energetic de la zero.

Peste o sută de specialiști tehnici și operativi din șapte companii din domeniul energiei au simulat un colaps total de tensiune în cadrul exercițiului unic „Aurora” pentru a analiza cât ar dura restaurarea Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres. Astfel, în cadrul exercițiului, specialiștii au simulat un scenariu cât mai aproape de o situație reală de criză: o pană totală de curent, inclusiv căderea liniilor publice de telecomunicații. Apoi, sistemul a fost repornit de la zero, adică alimentarea cu energie electrică a fost reconstruită etapizat.

„Aurora” a fost considerat un succes, potrivit unui comunicat de presă transmis de cele șapte companii din energiei implicate în exercițiu.

Astfel, țara noastră a reușit să testeze cu succes, într-un scenariu realist, capacitatea de repornire a sistemului energetic de la zero, „prin cooperarea principalilor operatori și folosirea infrastructurii de telecomunicații speciale”.

Scenariu de blackout în exercițiul „Aurora”

La exercițiul care a avut loc la data de 22 noiembrie 2025, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), au luat parte șapte companii din domeniul energiei:

Transelectrica;

Hidroelectrica;

Distribuție Energie Electrică Romania;

ROMGAZ;

Enevo Group;

Nova Power & Gas;

Eurowind Energy;

Exercițiul a „reunit, în premieră, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile”, se arată în comunicatul citat.

Scenariul imaginat de cei peste 100 de specialiști a presupus un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major.

„Scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de criză. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare”, potrivit comunicatului.

Exercițiul reprezintă un succes important pentru specialiștii SEN. Refacerea sistemului a pornit de la Centrala Hidroelectrică Șugag, și a integrat:

producție hidro

producție fotovoltaică

stocare de energie

un grup termoenergetic clasic

„Traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectrică Șugag și a integrat producție fotovoltaică, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperă teritoriul central al Transilvaniei.

Sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare exemplare, pe baza protocoalelor operaționale.

Exercițiul AURORA a evidențiat capacitatea de redresare a Sistemului Electroenergetic Național și soliditatea colaborării dintre actorii principali ai acestuia”, se arată în comunicatul menționat.

De asemenea, exercițiul face parte dintr-un program mai amplu de astfel de testări care sunt impuse de Comisia Europeană și care trebuie să demonstreze reziliența energetică a României și capacitatea țării noastre de a face față unei situații de urgență.

„Apărarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național sunt activități esențiale, care permit gestionarea unor situații de urgență și readucerea sistemului la starea normală de funcționare. Într-un context regional în care securitatea energetică devine tot mai importantă, aceste tip de exerciții contribuie la întărirea capacității de reacție rapidă, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în Europa de sud – est, precum și la creșterea rezilienței sistemului energetic național”, se mai precizează în comunicatul citat.