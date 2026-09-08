România ar putea avea cele mai mici facturi la energie. Șeful E.ON avertizează: Investițiile depind de un guvern cu puteri depline

Ca prețul la electricitate să scadă este nevoie de investiții „corecte”, a spus șeful E.ON. Sursa foto: Getty Images

România are, în prezent, cel mai mare preţ al electricităţii din Europa, deși are „cel mai bun potențial” să fie țara cu facturile cele mai mici, a declarat directorul general al E.ON România, Volker Raffel. Șeful E.ON a anunțat că, în curând, compania va publica un studiu care va explica ce investiții trebuie făcute ca prețul electricității să scadă, relatează Agerpres. Directorul companiei a atras însă atenția că este nevoie de un guvern cu puteri depline ca investițiile necesare pentru o energie mai ieftină să fie demarate.

„Când vorbim despre electricitate, România, deşi are în prezent cel mai bun potenţial să fie ţara cu cel mai mic preţ al energiei, din păcate are cel mai mare preţ al electricităţii din toată Europa. La preţurile angro şi, când vine vorba de preţurile pentru gospodării, preţul total este de aproximativ 30 de cenţi pe kw/h, în timp ce în Germania este de 38 - 39 de cenţi pe kw/oră, dar raportat la puterea de cumpărare cei 30 de cenţi rămân totuşi un preţ destul de ridicat”, a spus Volker Raffel.

Ca prețul la electricitate să scadă este nevoie de investiții „corecte”, a spus șeful E.ON.

„Deci, preţul electricităţii este o problemă şi, dacă vorbim despre mai multă eficienţă şi soluţii mai bune pentru Europa, despre o dependenţă mai mică şi mai puţine importuri de combustibili şi aşa mai departe, vorbim despre electrificare. Un preţ ridicat al electricităţii, bineînţeles, nu ajută dacă vrem să electrificăm. Vestea bună este că, în curând, vom publica un studiu care arată că preţul energiei, preţul electricităţii va scădea semnificativ, cu condiţia să facem investiţiile corecte.

Investiţiile corecte înseamnă şi în fotovoltaic, şi în stocare, şi în clădiri, şi mai multă producţie, poate într-o zi în nuclear, dar acesta este un obiectiv pe termen foarte lung. Cel puţin, însă, trebuie puse în funcţiune centralele pe gaz aflate în construcţie. Există şansa să avem o ofertă mai mare, dar tot ceea ce am descris trebuie conectat la reţea”, a adăugat Raffel.

„Sperăm cu adevărat ca Guvernul să revină în funcţie”

Directorul E.ON România a declarat că această criză energetică din prezent s-ar putea diminua pe parcursul anului viitor, dar acum este momentul potrivit pentru promovarea programelor de eficienţă. În acest context, Volker Raffel a spus că sectorul așteaptă ca în România să fie învestit un guvern cu puteri depline.



„În prezent, reţeaua începe să devină ca un 'gât de sticlă' pentru dezvoltarea economiei româneşti, dacă nu se deblochează dezvoltarea reţelelor pe care le operăm parţial. Aceasta este o discuţie pe care o avem şi este unul dintre motivele pentru care sperăm cu adevărat ca Guvernul să revină în funcţie să putem vorbi cu cineva care abordează problema. Există o presiune urgentă pentru realizarea investiţiilor.

În prezent, acest lucru se întâmplă doar parţial în România, dar abia vedem începutul centrelor de date, abia vedem începutul mobilităţii electrice şi al preţurilor combustibililor. Suntem abia la începutul investiţiilor în baterii, al prosumatorilor. Prosumatorii nu mai sunt la început, dar toate celelalte lucruri pe care le-am descris vin şi de aceea avem nevoie de ceva.

În prezent, ne aflăm într-o criză energetică foarte severă şi care cred că va scădea pe parcursul anului viitor, dar acum este momentul absolut potrivit să promovăm programele de eficienţă, pentru că potenţialul şi presiunea sunt pe piaţă”, a apreciat Volker Raffel.

Șeful E.ON: Producția de gaz a României se va dubla

În ceea ce priveşte producţia de gaz, oficialul a menţionat că România produce „cam tot atât gaz cât consumă”, dar de anul viitor va începe producția la Neptun Deep și necesarul locale se va dubla, așa că putem începe să exportăm.



„Este destul de echilibrat, iar anul viitor cel mai probabil, Neptun Deep va intra în producţie şi, atunci, producţia de gaz a României va dubla necesarul local, aşa că va începe să exporte şi, sperăm, să folosească o parte din el pentru mai multă activitate economică în România.

Deci, la gaz vom vedea o relaxare pe partea de ofertă. Trebuie să ţineţi cont că, în prezent, gazul costă în Europa undeva la 70 de euro pe megawatt/oră, însă noi îl livrăm clienţilor casnici la un preţ de 24 de euro pe megawatt/oră, pentru că aceasta este reglementarea legală actuală, care le spune producătorilor că trebuie să ne vândă gazul pe care îl livrăm gospodăriilor la preţul de 24 de euro.

Nu pot prevedea care va fi decizia politică, pentru că schema actuală se termină în martie, anul viitor (...) A subvenţiona consumul de energie este ceva ce ar trebui cel puţin redus în timp (...) Cred că preţurile energiei se vor stabiliza cumva, bănuiesc. Noi, ca furnizor de energie, nu vrem doar să câştigăm bani vânzând gaz sau electricitate, vrem să participăm şi la implementarea măsurilor de eficienţă energetică, pentru că ştim cu toţii că cel mai ieftin lucru din lume este să nu consumi deloc”, a spus Raffel.



