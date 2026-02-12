România riscă să intre în recesiune tehnică. Economist: „Recesiune a fost mai tot timpul în România”

Economistul Cristian Păun, profesor la ASE, explică faptul că semnele de încetinire sunt deja vizibile în economie. sursa foto: Getty

România ar putea intra, de vineri, în recesiune tehnică, dacă datele oficiale privind evoluția PIB-ului vor confirma o nouă scădere economică. Un astfel de scenariu ar însemna două trimestre consecutive pe minus și ar marca intrarea într-o perioadă de instabilitate economică.

Economistul Cristian Păun, profesor la ASE, explică faptul că semnele de încetinire sunt deja vizibile în economie.

„Valoarea adăugată, în termeni reali, în această perioadă, e mai mică decât perioadele anterioare. Adică adăugăm mai puțină valoare în scădere, practic, față de perioadele anterioare. Este o problemă, cu siguranță. Deocamdată nu este o problemă foarte gravă, având în vedere că, totuși, prăbușirea nu este una imensă, cum am avut după criza aceea din 2008-2009, de ne-am prăbușit aproape cu 10% sau prăbușiri din alea de câteva puncte procentuale bune”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, contextul actual diferă de cel al crizei financiare de acum peste un deceniu, în special prin existența unor oportunități legate de fondurile europene.

„Și avem și câteva oportunități pe care atunci nu le aveam. Anul ăsta va fi un record imens pe zona de fonduri europene. Sigur că începem anul `bine`, pierzând vreo 200 de milioane de euro, dar să sperăm că vom menține ritmul și ne vom ține de reforme, astfel încât să absorbim tot ceea ce vine anul acesta de la Uniunea Europeană. Și asta, cu siguranță, poate să mai salveze puțin din situație”, crede economistul.

Cristian Păun atrage însă atenția că economia nu „mergea roz” nici înaintea acestui posibil anunț oficial privind recesiunea. Producția industrială este în scădere de aproximativ doi ani, iar efectele încep să se vadă și în consum.

„Da, situația nu este roz de ceva vreme. Producția industrială scade de vreo doi ani; de exemplu, suntem în recesiune cu producția industrială de vreo doi ani. Consumul a început și el să scadă, pentru că, dacă doi ani în zona de industrie tot scad comenzi, vă dați seama că oamenii ăia nu pot să crească salariile oamenilor care lucrează pentru ei. Iar inflația, fiind foarte mare – în acel moment scade consumul, pentru că omul își drămuiește banii pe care îi primește cu țârâita de la producători care nu au comenzi”, mai spune acesta

În opinia sa, fără aportul fondurilor europene, economia ar fi resimțit și mai puternic această contracție.

„Deci lucrurile nu mergeau roz nici înainte, iar dacă dăm la o parte fondurile europene din ultimii ani, recesiune a fost mai tot timpul în România. Fapt pentru care românii au început să adopte tot felul de strategii de supraviețuire și e bine că o fac. Dar cred că această recesiune ar trebui să ne îndemne și mai mult la a moderniza România, a împinge România către un alt nivel de organizare și de gestionare și guvernanță a resurselor tot mai rare. Ar trebui să fie un moment de resetare în tot ceea ce înseamnă partea de politică din România”, a adăugat Cristian Păun.