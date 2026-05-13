2 minute de citit Publicat la 14:12 13 Mai 2026 Modificat la 14:14 13 Mai 2026

România și Irlanda sunt singurele țări UE în care economia a scăzut în primul trimestru, arată datele Eurostat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Produsul intern brut a crescut cu 0,8% în zona euro şi cu 1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, când s-a înregistrat un avans de 1,3% în zona euro şi de 1,4% în UE, Irlanda şi România fiind singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat)

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în primul trimestru din 2026 cel mai semnificativ avans anual al economiei a fost în Cipru (3%), Bulgaria (2,9%), Spania (2,7%) şi Lituania (2,5%), singurele scăderi fiind în Irlanda (minus 6,3%) şi România (minus 1,5%).



Datele Eurostat arată că Produsul intern brut a crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,2% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,2% în ambele zone).



În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei a fost în Finlanda (0,9%), Ungaria (0,8%) şi Bulgaria (0,7%), singurele scăderi fiind în Irlanda (minus 2%), Lituania (minus 0,4%), Suedia şi România (ambele cu minus 0,2%).



În primul trimestru din 2026, Produsul intern brut al SUA a crescut cu 0,5% comparativ cu precedentele trei luni, şi cu 2,7% faţă de perioada similară din 2025.



În plus, datele preliminare ale Eurostat arată că anul trecut numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în zona euro şi în UE, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.



Comparativ cu primul trimestru din 2025, numărul de angajaţi a crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,6% în UE în primele trei luni din acest an, după un avans de 0,7% în zona euro şi de 0,6% în UE, în trimestrul patru din 2025.



Conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior.



Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.



Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.



Comisia Europeană a estimat o creştere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.



Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO).