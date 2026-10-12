Românii își amână planurile din cauza lipsei banilor. Un sondaj arată că doar 18% reușesc să economisească regulat

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Românii au țeluri în viață, dar amână momentul în care încep să facă planurile financiare pentru a le atinge, conform unui sondaj publicat luni. Motivele principale sunt lipsa banilor și nesiguranța provenită din cauza incertitudinilor economice. Sondajul a fost realizat în luna septembrie, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, de către Reveal Marketing Research pentru XTB România.

Conform rezultatelor, majoritatea participanților (43%) spun că nu au suficiente resurse financiare pentru a începe realizarea planurilor pe termen lung, iar aproximativ același procent, 30%, pun pe primul loc alte cheltuieli și responsabilități sau aleg să aștepte din cauza incertitudinii economice. Un procent mic, de doar 20%, au făcut deja primii pași sau lucrează activ pentru ceea ce își doresc.

Dorințele românilor se axează pe două mari direcții: siguranța financiară pe termen lung și calitatea vieții, respectiv activități legate de odihnă și petrecerea timpului liber. Din prima categorie fac parte siguranța familiei și renovarea locuinței, indicate ca importante de 45, respectiv 40% dintre respondenți. Peste un sfert vor să își cumpere o locuință.

Foto: XTB România

A doua categorie este reprezentată de călătoriile și experiențele importante, acestea fiind priorități pentru 41% din participanții la sondaj.

Problemele încep în momentul plății. Doar 18% dintre români spun că economisesc sau investesc regulat pentru un obiectiv și ceva mai mulți, 25%, fac acest lucru numai atunci când bugetul le permite. Același procent, 24% spun că în prezent nu își permit să pună bani deoparte pentru aceste planuri.

Cum anume se fac investițiile depinde în mare măsură și de vârstă. 37% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani vor să își continue studiile sau să învețe ceva nou, iar 30% vor să se mute într-o altă țară.

În categorie de vârstă 35-55 de ani, se manifestă mai puternic dorința de a dezvolta propria afacere sau un proiect personal.

Interesantă este atitudinea grupei de vârstă mai tinere: peste o treime, 36% din cei între 18-24 de ani cred că peste zece ani ar putea regreta că nu au început să investească mai devreme. Regretul financiar anticipat este cel mai mare în această grupă de vârstă.

Dintre clienții XTB, 80% dintre cei care au început un plan de investiții rulează și în prezent. Ca vârstă, 2 din 3 utilizatori au între 25 și 44 de ani. Sumele cu care încep diferă: 2 din 10 utilizatori pornesc cu mai puțin de 25 de euro, în timp ce 16% dintre aceștia încep cu peste 500 de euro. Ulterior, o treime dintre cei care rămân activi ajung să investească mai mult decât la început.

