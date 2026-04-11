Salariul surprinzător de mic pe care Jeff Bezos îl ia de la Amazon, deși compania cheltuie milioane doar pentru călătoriile sale

Bezos încă câștigă același salariu pe care l-a câștigat din 1998, anul în care și-a majorat salariul la 81.400 de dolari. Foto: Getty Images

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, în vârstă de 62 de ani, are o avere de 254 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, în aproape tot mandatul său de 25 de ani ca CEO al companiei, Bezos a primit același salariu de 81.400 de dolari de la Amazon - mai puțin decât un muncitor în construcții în SUA, potrivit datelor Biroului american de Statistică a Muncii, citate de Fortune.

De fapt, Bezos încă câștigă același salariu pe care l-a câștigat din 1998, anul în care și-a majorat salariul la 81.400 de dolari de la 79.197 de dolari în anul precedent.

„Domnul Bezos a solicitat să nu primească compensații suplimentare și nu a primit niciodată o compensație anuală în numerar care să depășească suma sa actuală”, se arată în documentele citate.

Salariul său mic nu a ținut pasul cu inflația. În 1998, salariul anual de 81.400 de dolari al lui Bezos era mai mult decât dublul salariului mediu de 31.096 de dolari pentru bărbați la acea vreme. Același salariu era cu doar 16% mai mare decât salariul mediu de 68.952 de dolari pentru bărbați, conform datelor de anul trecut.

Unul dintre motivele pentru care Bezos și-a menținut salariul scăzut și nu a primit niciodată compensații în acțiuni de la Amazon este acela că oricum deținea o mare parte din companie.

„Dețineam deja o parte semnificativă din companie și pur și simplu nu mă simțeam bine să iau mai mult”, a spus Bezos anterior într-un interviu acordat New York Times. „Am zis pur și simplu: «Cum aș putea avea nevoie de mai multe stimulente?» M-aș fi simțit dezgustător.”

Bezos, care a fost înlocuit în funcția de CEO de Andy Jassy în 2021 și acum este președinte executiv, deține aproximativ 8% din companie și este cel mai mare acționar al acesteia.

La prețul actual al acțiunilor, participația lui Bezos la Amazon valorează aproximativ 225 de miliarde de dolari, majoritatea averii sale nete. Deoarece cea mai mare parte a averii lui Bezos este legată de acțiuni și alte active ale sale, el a putut anterior să plătească mai puțin decât rata sa reală de impozitare, a relatat ProPublica în 2021.

Toate salariile directorilor Amazon se concentrează intenționat mai mult pe compensațiile în acțiuni decât pe numerar. Compania, în declarația sa de împuternicire, a declarat că aceste salarii, care sunt menite să fie „semnificativ mai mici decât cele plătite conducerii superioare din companii similare”, sunt „pentru a lega strâns compensația totală de valoarea pe termen lung pentru acționari”.

Jassy, actualul CEO al companiei, a câștigat 365.000 de dolari anul trecut, acesta fiind „salariul de bază” pentru toți directorii executivi numiți ai Amazon, inclusiv CEO-ul Amazon Web Services, Matt Garman, și CEO-ul Worldwide Amazon Stores, Doug Herrington, conform declarației de împuternicire. În același timp, compensația pe bază de acțiuni a lui Jassy a crescut cu aproape 473.000 de dolari între 2024 și 2025, conform documentului depus.

Cu siguranță, Bezos primește și unele avantaje datorită rolului său de președinte executiv. Compania a plătit anul trecut 1,6 milioane de dolari pentru cheltuielile de securitate și călătoriile de afaceri ale lui Bezos.