Scădere bruscă în construcții, în luna august. Volumul lucrărilor noi s-a redus cu aproape un sfert, în România

România a înregistrat cel mai semnificativ declin la nivelul UE în ceea ce privește lucrările de construcții, în luna august, comparativ cu luna precedentă. Numărul șantierelor a scăzut cu 26,2%, potrivit datelor Eurostat, citate de Agerpres.

Toate categoriile de lucrări au fost afectate: întreținerea și reparațiile curente au scăzut cu 30,6%, reparațiile capitale cu 25,7%, iar construcțiile noi cu 22,6%.

Pe tipuri de construcții, declinul a atins 26% la clădirile rezidențiale, 25% la lucrările inginerești și 23,2% la segmentul nerezidențial.

Declinul vine în contextul în care în luna iulie, volumul lucrărilor crescuse spectaculos, cu 27,2% față de iunie, iar România înregistrase cea mai intensă activitate din Europa (+20,1% față de media UE).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creşteri în august, comparativ cu luna precedentă, au fost în Suedia (4,2%), Cehia (2,2%) şi Bulgaria (1,4%), iar cele mai semnificative scăderi în România (minus 26,2%), Ungaria (minus 11,4%) şi Polonia (minus 4%).

Cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în august, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Slovenia (25,2%), Cehia (17%) şi Slovacia (13,8%), iar cel mai semnificativ declin în Ungaria (minus 13,6%), Ţările de Jos (minus 6,2%) şi Polonia (minus 4,9%). România a raportat un declin anual de 1,1% în august, după o creştere de 39,7% în iulie.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în România volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie brută, în august 2025, comparativ cu iulie 2025, cu 24,7%, scădere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-30,6%), lucrările de reparaţii capitale (-25,7%) şi la lucrările de construcţii noi (-22,6%). Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi la clădirile rezidenţiale (-26,0%), construcţiile inginereşti (-25,0%) şi la clădirile nerezidenţiale (-23,2%).

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 26,2%, scădere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,7%), lucrările de reparaţii capitale (-24,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-18,3%).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale (-21,8%), construcţiile inginereşti (-20,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (-19,3%).