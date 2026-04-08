Se construiește ,,Dobrogea Expres”. Pe drumul care va lega podul de la Brăila de Delta Dunării vor fi 58 de poduri și pasaje

Drumul Expres Brăila-Tulcea care va lega podul de peste Dunăre cu Tulcea și Delta Dunării va avea o lungime de 61,6 kilometri, iar pe traseu vor fi construite 58 de poduri și pasaje, a comunicat, miercuri, ministrul Trasporturilor Ciprian Șerban.
Potrivit ministrului, Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat miercuri Studiul de Fezabilitate pentru ,,Dobrogea Expres”, iar proiectul va fi transmis pentru avizare Ministerului Transporturilor.
Cu o lungime de 61,6 kilometri, Drumul Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) va străbate localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.
Pe traseu vor fi construite:
-58 de structuri (poduri și pasaje)
-5 noduri rutiere (Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și nod rutier intersecție DX8 Tulcea-Constanța
-câte două parcări de scurtă durată (stânga dreapta. km 12 și km 41)
-două spații de servicii tip S1 (km 31 și km 55)
-un Centru de întreținere și coordonare.