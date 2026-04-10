Secretul rezistenței Chinei la șocul energetic din Orientul Mijlociu: "Se gândește strategic la un război de ceva vreme”

Escaladarea conflictului din Iran a declanșat o vânzare globală de active, pe măsură ce investitorii s-au temut de efectele asupra inflației și economiei mondiale, însă China a fost o excepție notabilă, reușind să-și mențină piețele relativ stabile datorită independenței energetice, rezervelor mari de petrol și expunerii reduse la capital străin, potrivit CNBC.

În ciuda faptului că e unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, China a evitat cel mai grav șoc energetic cauzat de închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz datorită eforturilor multianuale de diversificare a mixului energetic și de acumulare a rezervelor.

Stocul său de peste 1,2 miliarde de barili de petrol și mixul divers de resurse energetice, cum ar fi cărbunele, energiile regenerabile și GNL, au făcut-o mai puțin vulnerabilă la tulburările din Golful Persic, prin care trece 9% din oferta globală de petrol.

„O mare parte din corelația scăzută observată pe piețele sale de capital în ultimele săptămâni provine cu siguranță din faptul că, în calitate de cel mai mare importator de petrol din lume, se gândește strategic la un război de ceva vreme”, a declarat pentru CNBC Julian Howard, strateg șef de investiții multi-active la Gam.

Cum a reușit China să evite consecințele războiului din Iran

Relativa izolare a Chinei față de conflict ar putea avea rădăcinile în primul război comercial dintre SUA și China din 2018, în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, potrivit lui Peter Boockvar, director de investiții la One Point BFG Wealth Partners.

„Pe atunci, Trump a lovit China frontal, iar ceea ce s-a întâmplat de atunci este că China a început să se pregătească, iar ei au început să devină mai rezistenți și mai independenți”, a declarat el pentru CNBC.

„Încercarea noastră de a le limita accesul la tehnologia noastră i-a încurajat doar să o dezvolte pe a lor.”

Obligațiunile guvernamentale chineze au apărut ca un bastion improbabil de stabilitate într-o perioadă în care alte paradisuri tradiționale, cum ar fi aurul și obligațiunile de trezorerie americane, au dat greș.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale chineze pe 10 ani a rămas în general stabil la 1,81% de la începutul conflictului, în timp ce randamentele Trezoreriei SUA au crescut cu aproape 50 de puncte de bază, ajungând la 4,297%.

China este, de asemenea, una dintre puținele mari puteri care nu au înregistrat o inflație ridicată din 2022, ceea ce ar putea spori atractivitatea obligațiunilor chineze în ultima lună.

„Important este că principala problemă a acestei crize a fost incapacitatea țărilor de a reacționa eficient, având în vedere deficitele fiscale foarte ridicate, nivelurile datoriei și inflația la niveluri incomode”, a declarat pentru CNBC Gustavo Medeiros, șeful departamentului de cercetare de la administratorul de active pentru piețele emergente Ashmore.

„China se confruntă cu deflația, așa că piața sa de obligațiuni a fost mai puțin expusă decât alte piețe majore. Randamentele mai mici înseamnă că a existat o înăsprire mai mică a condițiilor financiare în China decât în alte țări.”

Activele chinezești ar fi putut beneficia, de asemenea, de profilul lor de proprietate subiacent.

În ciuda faptului că este cea mai mare țară din indicele MSCI Emerging Markets, mai puțin de 5% din acțiunile și obligațiunile sale sunt deținute de investitori străini, ceea ce limitează posibilitatea vânzărilor forțate, a adăugat Medeiros.

China, singurul stat care concurează SUA

Capacitatea Chinei de a egala – și, în unele cazuri, de a depăși – inovația tehnologică din SUA s-ar putea dovedi cheia pentru deblocarea valorii reale pentru acționari în următorii ani. „Există o singură țară, și anume China, care concurează puternic cu SUA în toate industriile”, a declarat Liqian Ren, director la WisdomTree.

„Nicio altă țară nu are în prezent capacitatea de a concura, nu doar în tehnologie, ci și în comercializarea tehnologiei.”

WisdomTree consideră că inteligența artificială, biotehnologia, vehiculele electrice și bateriile sunt domeniile cheie în care China concurează cu Statele Unite.

Analiștii văd, de asemenea, potențialul Chinei de a oferi o mână de ajutor vecinilor săi asiatici în dezvoltarea securității energetice.

Li Shuo, directorul China Climate Hub de la Asia Society Policy Institute, a declarat pentru CNBC într-un interviu că China speră să convingă partenerii regionali că poate oferi stabilitate și poate acționa ca un scut împotriva volatilității provenite din SUA.

„[China spune]: «Suntem aici pentru a oferi dezvoltare economică. Suntem aici și vă putem ajuta să asigurați siguranța aprovizionării cu energie, deoarece reprezentăm 80% din producția globală de panouri solare. Așadar, în timp ce lucrați din greu pentru a vă izola de această volatilitate, noi suntem aici pentru a vă ajuta și putem oferi stabilitate», a adăugat el.