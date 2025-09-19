Semnele unei crize economice care planează asupra României. Deja, foarte mulţi oameni nu-şi mai pot plăti ratele la bănci

Tot mai mulţi români au probleme în a-şi plăti ratele la bănci. Semnalele economice indică o tendinţă îngrijorătoare. Potrivit datelor oficiale, în ultimii 4 ani, numărul celor care au înregistrat restanţe la bănci a crescut cu peste 30%, ajungând la aproximativ 600.000, arată Antena 3 CNN.

Specialiştii avertizează că, dacă această tendinţă se menţine, România s-ar putea confrunta cu un val de probleme financiare foarte grave. Conform estimărilor BNR, probabilitatea ca românii cu credite să nu-şi mai poată plăti la timp ratele va creşte până în martie 2026. Acest lucru este susţinut şi de faptul că ratele sunt în creştere.

De la 1 octombrie 2025, IRCC va creşte. Românii caută soluţii. Una dintre ele este să meargă la amanet. Industria se așteaptă să crească piaţa cu 20% până la finalul anului. Altă variantă pe care o aleg românii este falimentul personal.

România, cea mai mare inflație din UE

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), potrivit Agerpres.

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,6%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) şi Croaţia (4,6%).