Statul român vrea să-şi lanseze propriul brand de apă minerală, care se va numi "Dacia". Cât va costa un litru, la raft

Statul român vrea să-şi lanseze propriul brand de apă minerală. Foto: Getty Images

Statul român nu a renunţat la o idee mai veche, iar proiectul lansării unui brand propriu de apă minerală a revenit în actualitate. Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale, a anunţat că se pregăteşte marca naţională de apă minerală "Dacia". Prima fabrică ar urma să se deschidă la Deva. "Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel", a declarat Zainea pentru Pro TV.

Societatea Națională a Apelor Minerale a realuat priectul de lansare a pe piață a propriei mărci de apă îmbuteliată, care să se numească "Dacia". Proiectul s-ar putea materializa peste 2-3 ani. Compania SNAM vinde cu doar 5 bani litrul de apă din 41 de izvoare către îmbuteliatori privați, iar brandul "Dacia", care va ajunge pe rafturile supermarketurilor, ar urma să coste 1,5 lei/litrul.

"Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel. Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală.

O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre. La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei", a declarat Laurențiu Zainea pentru sursa amintită.

Irineu Darău ar agrea şi un parteneriat public-privat

Ministerul Economiei care caută varianta cea mai bună pentru a pune în practică proiectul.

"Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Se poate vorbi, de exemplu, dacă se construiește o fabrică nouă sau se achiziționează una. Care este obiectivul pentru a avea beneficiu economic? Concurențial, să fii mai bun decât alții care îmbuteliază și vând apă, nu e un lucru ușor. Trebuie să fim indubitabil convinși că se va realiza profit", a spus şi Irineu Darău, ministrul Economiei.