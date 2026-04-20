Studiu: Cine beneficiază de valoarea economică generată de AI. "Vom asista la apariţia unor noi jucători în multe domenii"

Studiu: Cine beneficiază de valoarea economică generată de AI. Sursa foto: Getty Images

Aproape trei sferturi (74%) din valoarea economică generată de inteligenţa artificială (AI) este obţinută de numai o cincime (20%) dintre organizaţii, în timp ce restul încă experimentează, testează şi lansează proiecte-pilot ce rămân, în mare parte, la stadiul de test, indică raportul global PwC AI Performance, notează Agerpres.

Potrivit concluziilor raportului, ceea ce fac diferit companiile din top este faptul că nu acumulează pur şi simplu mai multe instrumente AI, ci tratează inteligenţa artificială ca pe un motor de reinventare a afacerii - caută noi surse de venit, explorează teritorii noi apărute prin convergenţa industriilor şi, în acelaşi timp, investesc în calitatea datelor, guvernanţă şi încredere.

"Concluzia raportului este clară: companiile care câştigă cel mai mult din utilizarea inteligenţei artificiale sunt cele care se orientează spre creştere, nu doar spre reducerea costurilor. Cele mai mari beneficii le raportează organizaţiile care folosesc AI ca să-şi reinventeze modelul de business şi să se extindă în domenii conexe, nu cele care doar implementează instrumente AI ca să facă aceleaşi lucruri mai repede sau mai ieftin. Inteligenţa artificială este o tehnologie accesibilă care nivelează terenul de joc şi cred că în următorii ani vom asista la schimbări de ierarhii şi la apariţia unor noi jucători în multe domenii", susţine Gabriel Voicilă, partener Tehnologie PwC România.

AI pentru creştere, nu pentru tăieri de costuri

Companiile cu cele mai bune rezultate în materie de AI nu o folosesc doar ca să facă lucrurile mai repede sau mai ieftin, ci ca să facă lucruri noi, dezvăluie raportul. Concret, ele raportează că AI le îmbunătăţeşte capacitatea de a-şi reinventa modelul de afaceri într-o proporţie de 2,6 ori mai mare faţă de restul companiilor şi utilizează AI pentru a identifica oportunităţi de creştere generate de convergenţa industriilor - de pildă, prin parteneriate cu actori din afara sectorului lor tradiţional - într-o proporţie de 2-3 ori mai mare.

De altfel, valorificarea oportunităţilor de creştere apărute din convergenţa industriilor s-a dovedit a fi cel mai puternic factor individual care influenţează performanţa financiară bazată pe AI - mai puternic decât câştigurile de eficienţă luate separat.

Dincolo de strategie, studiul scoate în evidenţă şi diferenţe majore în felul concret în care companiile de top implementează AI în operaţiuni. Acestea folosesc inteligenţa artificială în moduri mult mai avansate decât restul pieţei. Astfel: rulează AI pentru executarea simultană a mai multor sarcini, în cadrul unor limite predefinite (guardrails), într-o proporţie de 1,8 ori mai mare; operează sisteme de AI autonome, capabile să se auto-optimizeze, într-o proporţie de 1,9 ori mai mare; cresc numărul deciziilor luate de AI fără intervenţie umană de aproape 3 ori mai alert (2,8x) decât cel al celorlalte companii.

Dar ritmul accelerat de automatizare a acestor companii este însoţit şi de construirea "încrederii la scară largă" (trust at scale). Liderii nu doar că automatizează mai mult, ci se şi asigură că fac acest lucru responsabil: dispun de un cadru de AI responsabil (un set de principii şi procese care asigură utilizarea etică, echitabilă şi transparentă a tehnologiei) într-o proporţie de 1,7 ori mai mare; au constituit un comitet interfuncţional de guvernanţă a AI (un organism care reuneşte reprezentanţi din departamente diferite - juridic, IT, operaţiuni, etică - pentru supravegherea utilizării AI) într-o proporţie de 1,5 ori mai mare. Rezultatul este că angajaţii din companiile lider au încredere în rezultatele furnizate de AI într-o proporţie de două ori mai mare faţă de angajaţii din celelalte organizaţii.

"Poate cea mai îngrijorătoare concluzie a studiului priveşte viitorul: fără o schimbare fundamentală de abordare, decalajul dintre lideri şi restul pieţei nu doar că se va menţine, ci se va accentua. Companiile de top învaţă mai repede, extind la scară largă soluţiile care au dovedit că funcţionează şi automatizează deciziile în condiţii de siguranţă - acumulând un avans din ce în ce mai greu de recuperat", se arată în raport.

Raportul global PwC AI Performance se bazează pe interviuri cu 1.217 directori şi executivi din companii mari, preponderent listate la bursă, active în 25 de sectoare, din mai multe regiuni ale lumii. Întrebările au vizat câştigurile concrete - venituri şi eficienţă - pe care le obţin astăzi datorită AI, precum şi felul în care pun tehnologia efectiv la lucru.

Cercetătorii PwC au analizat impactul a 60 de practici de management şi investiţii în AI, grupate în două mari categorii - utilizarea AI şi fundamentele AI - care alcătuiesc împreună Indicele de pregătire pentru AI al PwC (AI fitness index), un instrument care măsoară cât de bine echipată este o companie pentru a valorifica inteligenţa artificială.