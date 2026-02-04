Studiu: Economia, principala grijă a cetățenilor la nivel mondial. Ce alte probleme îi îngrijorează

23% dintre cetăţenii din ţările analizate au menţionat economia drept principala problemă din ţările lor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Economia este principala preocupare pentru cetăţenii din 71 din cele 107 ţări analizate de firma americană de consultanţă Gallup în studiul său, „Cea mai importantă problemă din lume: ce anume vor oamenii ca liderii lor să audă în 2026”, informează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

Conform documentului, prezentat miercuri în cadrul Summitului Mondial al Guvernelor, care se desfăşoară la Dubai, 23% dintre cetăţenii din ţările analizate au menţionat economia drept principala problemă din ţările lor, într-un context în care „experienţele şi percepţiile de zi cu zi ale oamenilor modelează preocupările cu mai mare intensitate decât o arată indicatorii externi în sine”.

Pe lângă economie, alte probleme importante în studiu au fost munca şi ocuparea forţei de muncă (10%), politica şi guvernarea (8%) şi securitatea (7%), care apar ca principalele provocări cu care se confruntă statele lor.

Gallup a subliniat că femeile şi respondenţii cu vârste cuprinse între 15 şi 34 de ani au fost mai predispuşi să identifice economia drept cea mai mare problemă a ţării lor şi că procentul femeilor care a răspuns în acest fel a crescut şi mai mult în ţările cu venituri mici, „unde femeile se confruntă cu o insecuritate economică mai mare”.

De asemenea, studiul Gallup a remarcat că indicatorii macroeconomici, cum ar fi evoluţia Produsului Intern Brut (PIB), „nu au prezis în mod fiabil” răspunsurile celor chestionaţi.

În ceea ce priveşte a doua cea mai citată preocupare, munca, studiul indică faptul că nemulţumirea nu se datorează „exclusiv şomajului”, ci se referă şi la tipul de locuri de muncă disponibile, calitatea şi demnitatea aferente acestora.

Potrivit firmei de consultanţă, societăţile „cele mai bogate şi mai stabile” sunt cele care acumulează cele mai multe răspunsuri în care principala preocupare este politica şi guvernul, în timp ce ţările afectate de „războaie, violenţă sau instabilitate gravă” tind să menţioneze securitatea drept cea mai mare preocupare a lor.