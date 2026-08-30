Sumă record de bani cash, în piaţă, în Europa. BCE face noi paşi spre introducerea monedei digitale. Când ar urma să apară euro digital

Un nou pas spre crearea unui euro digital. Sursa foto: Getty Images

Sumă record de bani cash, aflată pe piaţă în aceste momente. Anunţul vine de la Banca Centrală Europeană. Sunt însă şi limitări în ceea ce priveşte plata în numerar. Între timp, se fac paşi pentru introducerea monedei digitale.

Valoarea bancnotelor euro aflate în circulaţie, în Europa, a atins un nou record. Anunţul vine de la economistul-şef al BCE, Philip Lane. Concret, valoarea depăşeşte 1.600 de miliarde de euro. Doar în ultimul an stocul a crescut cu aproximativ 44 de miliarde de euro. Se observă o tendinţă a europenilor nu neapărat pentru tranzacţii, ci pentru a economisi în cash.

Autorităţile europene fac şi paşi concreţi către o digitalizare mai bună a sistemului bancar european, şi anume la introducerea unui euro digital, varianta electronică a bancnotelor. Se poartă negocieri încă din iulie, iar obiectivul este să fie adoptată legislaţia până la finalul lui 2026, pentru ca BCE să introducă oficial euro digital la începutul anului viitor.

BCE pregătește noi bancnote ca să transmită un mesaj clar

Plățile digitale sunt tot mai folosite, iar unii europeni cred că euro digital va înlocui numerarul. În acest context, Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește noi bancnote și transmite un mesaj clar că banii cash vor rămâne în circulație.

"Lucrăm la prima transformare vizuală completă a bancnotelor euro, cu teme, simboluri și modele noi. Scopul este ca viitoarele bancnote să fie mai apropiate de europeni”, a declarat pentru Euronews Doris Schneeberger, directoarea pentru bancnote din cadrul BCE.

"Plata cu monedă publică va rămâne întotdeauna o opțiune, fie prin numerar, fie prin euro digital. Euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui. Europenii vor putea alege în continuare cum să plătească: în numerar, cu euro digital sau prin alte metode", a explicat Schneeberger.

Câți bani cash ar trebui să ai în casă în caz de urgență

Într-o perioadă în care tot mai multe plăți sunt făcute cu telefonul sau cardul, ideea de a păstra bani cash în casă poate părea învechită. Totuși, numerarul poate deveni extrem de util atunci când apar situații neprevăzute: o pană de curent, o problemă la bancă, o defecțiune a bancomatelor sau chiar un atac cibernetic care afectează sistemele de plată.

Astfel, pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, recomandarea ar însemna aproximativ 200 de euro cash.

În România, o recomandare recentă a Băncii Naționale a României merge în aceeași direcție: păstrarea unor sume rezonabile de numerar poate ajuta la continuitatea plăților esențiale în situații excepționale. BNR subliniază însă că acest lucru nu trebuie confundat cu un îndemn de a retrage economiile din bănci.