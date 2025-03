Tanczos Barna, la ECOFIN: România susţine creşterea capacităţii de apărare a Uniunii Europene

Foto: Hepta

România susţine creşterea capacităţii de apărare a Uniunii Europene iar, în acelaşi timp, consolidarea bugetară rămâne o prioritate, alături de creşterea competitivităţii prin debirocratizare şi investiţii în fiecare sector economic, susţine viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministru al Finanţelor.



Miniştrii de finanţe din Uniunea Europeană s-au reunit în perioada 10-11 martie la Bruxelles, pentru continuarea discuţiilor privind soluţiile de finanţare a apărării, în marja reuniunilor Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) şi Eurogrup în format extins (UE27), la care România a fost reprezentată de Tanczos Barna.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, în continuarea concluziilor privind finanţarea apărării din Consiliul European din 6 martie a.c, miniştrii de finanţe din UE au exprimat acordul pentru susţinerea unor soluţii comune, lucrările pe această temă urmând a continua în ritm accelerat, după ce Comisia Europeană va prezenta propuneri concrete. Pachetul "Reînarmarea Europei", avansat de Comisie şi susţinut de lideri în Consiliul European cuprinde, printre altele, un nou instrument financiar prin care statele membre pot accesa împrumuturi garantate din bugetul UE în valoare de până la 150 miliarde euro, dar şi o flexibilizare a tratamentului fiscal al cheltuielilor pentru apărare în Pactul de Stabilitate şi Creştere.



"Uniunea Europeană are nevoie de o capacitate sporită de apărare, iar soluţiile privind creşterea cheltuielilor pentru acest sector trebuie să ţină cont de necesitatea de a asigura o mai mare predictibilitate pentru industria militară europeană, printr-o mobilizare mai eficientă a investiţiilor private şi publice. Sprijinim o soluţie de finanţare europeană, cu utilizarea garanţiilor de la bugetul UE, pentru a asigura cele mai bune condiţii posibile de finanţare, cu un impact redus asupra bugetelor naţionale. În acelaşi timp, pentru România, consolidarea bugetară rămâne o prioritate. Continuăm construcţia de autostrăzi şi spitale, dezvoltarea comunităţilor locale şi sprijinirea afacerilor, pentru care am alocat fonduri record anul acesta. La nivel european, creşterea competitivităţii trebuie susţinută şi prin reducerea sarcinilor administrative ale companiilor, iar România sprijină implementarea cât mai rapidă a propunerilor Comisiei în acest sens", a precizat ministrul Finanţelor, în comunicat.



În cadrul reuniunii ECOFIN, miniştrii au avut un schimb de opinii pe setul de "propuneri Omnibus" care vizează simplificarea diferitelor acte legislative, obiectivul fiind de a contribui la reducerea cu cel puţin 25% a sarcinilor administrative şi cu cel puţin 35% pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).



"România susţine necesitatea simplificării cadrului de reglementare în domeniul fiscal în beneficiul întreprinderilor, inclusiv prin reducerea sarcinilor de raportare şi eliminarea dispoziţiilor care se suprapun. Simplificarea mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) este esenţială pentru sectoarele cu emisii mari de carbon. Propunerea sprijnită şi de România vizează exceptarea micilor importatori (sub 50 tone anual) din sectoarele de ciment, îngrăşăminte, electricitate, aluminiu, fier şi oţel din domeniul de aplicare. Astfel, 90% dintre importatori, în special IMM-uri şi persoane fizice sunt exoneraţi, în timp ce se simplifică procedurile de raportare şi pentru marii importatori, care sunt responsabili de 99% din emisii. Aceste măsuri trebuie să ducă la menţinerea competitivităţii din acest domeniu", a subliniat Tanczos Barna.



Stadiul actual al impactului agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, adoptarea planurilor revizuite de redresare şi rezilienţă ale Irlandei şi Belgiei şi o informare privind reuniunile G20 au completat agenda reuniunii ECOFIN.