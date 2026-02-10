Termoenergetica anunță bucureștenii: Dacă apa caldă are, în medie, mai puțin de 50 de grade, pot beneficia de reducerea facturii

Dacă apa e mai rece de 50 de grade, bucureștenii trebuie să aibă factura redusă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Termoenergetica Bucureşti a adus, marţi, clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă şi căldură, potrivit Agerpres. Anunțul companiei vine după ce, luni, PSD a convoacat ședință extraordinară a CGMB pentru ca facturile în blocurile fără apă caldă din Capitală să nu se mai plătească.

Întregul mecanism este stipulat în contractul pe care asociaţiile de proprietari şi consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica, transmite compania, marţi, pe pagina sa de Facebook.

În contract este deja inclus şi pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situaţiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectaţi (temperatură sub limita contractuală), menţionează sursa citată.

„Concret, Termoenergetica are anumite obligaţii de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC”, se arată în postare.

Obligaţiile companiei:

- să furnizeze apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 şi 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade;

- să furnizeze agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuinţe;

- să factureze energia termică numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată;

- să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperile în alimentare survenite din vina Termoenergeticii.

Consumatorii au dreptul:

- să conteste facturile când constată diferenţe între consumul facturat şi cel înregistrat de contorul de branşament;

- să beneficieze de reducerea valorii facturii în cazul în care temperatura medie a apei calde este mai mică de 50 de grade (furnizorul fiind obligat să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci intrate în staţia termică).

Proiectul depus de PSD, în schimb, prevede ca, „dacă ceea ce înseamnă căldura, gigacaloria nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească şi lucrul acesta este valabil (...), începând de la data de 1 ianuarie 2026", a spus Daniel Băluţă, luni, într-o conferinţă de presă.