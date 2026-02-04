Bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg, susține PMB: Cum se calculează factura la întreținere

Potrivit PMB, la subsolul fiecărui bloc este montat un contor de energie termică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Primăria Municipiului București anunță că bucureștenii plătesc apa caldă și încălzirea strict în funcție de consumul real și de parametrii la care este livrat agentul termic, nu la nivel maxim atunci când serviciile nu sunt furnizate corespunzător.

Potrivit municipalității, la subsolul fiecărui bloc este montat un contor de energie termică, care înregistrează exact cantitatea de gigacalorii livrată în imobil.

Facturarea se face în funcție de temperatura apei: dacă apa caldă sau agentul termic sunt livrate la parametri mai scăzuți, consumul înregistrat este mai mic, iar costul scade în consecință, transmite PMB.

Apa „călduță” este mai ieftină decât apa fierbinte, deoarece presupune un consum mai redus de energie termică.

Ce se întâmplă când nu este deloc apă fierbinte în bloc sau se furnizează doar apă călduță

În situațiile în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali și nu există posibilitatea sistării acesteia, contorul nu înregistrează consum de energie termică (MWh/Gcal). Astfel, nu se facturează estimativ și nu se solicită plăți în avans.

Primăria precizează că valoarea întreținerii afișate la avizierul blocului nu reflectă exclusiv costurile pentru încălzire sau apă caldă. Aceasta include și alte cheltuieli, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru spațiile comune, serviciile de curățenie, precum și salariile personalului administrativ al asociației de proprietari.

În ceea ce privește plata facturilor, termenul de scadență este de 15 zile de la data emiterii. După acest termen, există o perioadă de grație de încă 30 de zile. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități.

În prezent, municipalitatea informează că sunt înregistrate avarii minore pe rețeaua secundară de termoficare, care afectează 288 de blocuri. În aceste imobile agentul termic este livrat, însă la parametri mai scăzuți.