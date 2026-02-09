Lovitură pentru Ciucu. PSD convoacă ședință extraordinară a CGMB pentru ca facturile în blocurile fără apă caldă să nu se mai plătească

Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului Bucureşti şi Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei. Sursa colaj foto: Agerpres

Proiectul de act normativ potrivit căruia agentul termic nu va fi plătit decât dacă va fi la temperatura prevăzută în contractul de furnizare încheiat cu Compania Municipală Termoenergetica va fi dezbătut de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) pe 24 februarie, a anunţat luni primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, potrivit Agerpres.

"După zeci de ani în care lipsa de dreptate şi-a făcut simţită prezenţa din ce în ce mai des în vieţile oamenilor, culminând cu faptul că astăzi, de exemplu, 500 de copii de la un liceu s-au dus acasă pentru că nu mai au apă caldă, culminând cu promisiunile multiple pe care le-am avut în ultimii 35 de ani, astăzi este timpul să spunem stop nedreptăţilor (...).

Împreună cu colegii consilieri generali am convocat pe data de 24 februarie o şedinţă extraordinară de consiliu general, în care am plăcerea să răspund întocmai nevoilor pe care oamenii le au şi şi le-au exprimat în zeci de petiţii semnate de zeci de mii de oameni. (...). Dacă ceea ce înseamnă căldura, gigacaloria nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească şi lucrul acesta este valabil (...), începând de la data de 1 ianuarie 2026", a spus Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă.

Primarul a precizat că proiectul de act normativ modifică prevederi ale hotărârii CGMB nr. 13/31 ianuarie 2023 şi stipulează că energia termică va fi furnizată populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform diagramei de furnizare actualizate, anexă la contract.

"În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. are obligaţia de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari. În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului, conform formulei de calcul stabilite prin regulament", se arată în proiectul de hotărâre.

Conform sursei citate, în 90 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ, Termoenergetica Bucureşti S.A. are obligaţia propunerii şi stabilirii unei forme de calcul, prin regulament, pentru aplicarea diminuărilor de preţ, ce va fi supusă aprobării CGMB.

Daniel Băluţă a punctat că proiectul de act normativ prevede că în 90 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ Termoenergetica Bucureşti S.A. are obligaţia iniţierii procedurii de negociere cu Electrocentrale Bucureşti S.A. privind condiţiile de exploatare a reţelei de termoficare şi de stabilire a noii diagrame de operare a sistemului, compatibilă cu situaţia actuală a reţelei de termoficare.

El a semnalat că diagrama după care ar trebui să se furnizeze apa caldă nu a fost actualizată de mult timp în concordanţă cu schimbările climatice din Bucureşti.

"Avem iarna mai scurtă decât de obicei (...), se întâmplă deseori ca inclusiv în timpul primăverii să fie foarte rece, de aceea, trebuie ca această diagramă să fie actualizată. Odată cu diagrama se va modifica şi acest contract de furnizare a energiei termice, care nu stipulează cu exactitate temperatura la care trebuie livrate apa caldă şi căldura; de acum încolo lucrul acesta se va întâmpla", a declarat Băluţă.

De asemenea, el a informat că a făcut şi două sesizări, una către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în care punctează că oamenii sunt "înşelaţi" fie de Termoenergetica, fie de ELCEN, şi una la Protecţia Consumatorului.