Tichetele de masă cresc mai puțin decât a promis Guvernul. Legea merge la promulgare

1 minut de citit Publicat la 18:03 12 Noi 2025 Modificat la 18:03 12 Noi 2025

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei. Foto: Getty Images

Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege potrivit căruia, valoarea nominală a unui tichet de masă poate fi de cel mult 45 de lei, potrivit Agerpres.

Amintim faptul că Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, a anunțat la finalul lunii octombrie că tichetele de masă vor crește de la 1 ianuarie 2026 de la 40 de lei la 50 de lei. El a făcut acest anunț la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan.

Totodată, anunțul a fost confirmat atunci și de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a anunțat Petre Florin Manole în urmă cu puțin timp.

“Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei”, stipulează un amendament introdus la Camera Deputaților la proiectul adoptat marți.

Inițial, proiectul de lege prevedea că valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei.

În jur de trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România.

Un alt articol prevede că, în situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creșei sau entității asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.