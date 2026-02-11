“Toată pensia mea e în bitcoin”. Iarna cripto lovește economiile investitorilor, după scăderi de 50%

Vânzarea masivă de monede i-a nedumerit pe mulți investitori care se așteptau ca o administrație prietenoasă cu criptomonedele să stimuleze prețurile. Foto: Profimedia Images

Bitcoin a scăzut sub 70.000 de dolari, ștergând câștigurile de la începutul anului și punând în pericol economiile pentru pensie ale investitorilor care au mizat pe criptomonedă. Deși prețurile s-au stabilizat ușor, volatilitatea ridicată evidențiază riscurile pentru cei care folosesc bitcoin ca sursă de venit viitor, inclusiv după pensionare, potrivit unei analize moneywise.

Vânzarea masivă de monede i-a nedumerit pe mulți investitori care se așteptau ca o administrație prietenoasă cu criptomonedele în SUA să stimuleze prețurile. Bitcoin s-a dovedit încă vulnerabil la schimbările cererii, la psihologia investitorilor și la mișcările mai ample de abatere de la risc de pe piețele financiare, așa cum relatează CNN.

John Blank, strateg șef de acțiuni la Zacks Investment Research, a declarat pentru CNBC că bitcoin se bazează în mare măsură pe interesul continuu de cumpărare. Când cererea se schimbă, prețurile pot „exploda în sus și în jos”, a avertizat el, adăugând că bitcoin ar putea scădea până la 40.000 de dolari dacă recesiunea persistă.

Prăbușirile Bitcoin nu sunt noi. Criptomoneda a cunoscut multiple cicluri de creșteri și prăbușiri de la lansarea sa, inclusiv scăderi majore în 2018 și în timpul iernii cripto din 2022. Dar această ultimă scădere este percepută diferit pentru mulți investitori.

Ce impact are "iarna cripto" pentru inevstițiile pe termen lung

Matt Hougan, director de investiții la Bitwise Asset Management, a descris mediul actual ca fiind „o iarnă cripto completă, în stilul anului 2022.

O diferență cheie este modul în care criptomoneda a devenit interconectată cu sistemul financiar mai larg. Introducerea ETF-urilor spot pe bitcoin a facilitat investitorilor obișnuiți obținerea de expunere prin intermediul conturilor tradiționale de brokeraj.

În același timp, companiile care dețin cantități mari de bitcoin în bilanțurile lor au legat fluctuațiile prețurilor criptomonedelor mai direct de piețele bursiere, amplificând efectele în lanț atunci când prețurile scad, potrivit NBC News.

Pentru unii investitori, însă, durerea este mult mai personală - în special cei care au împrumutat bani pentru a paria pe creșterea bitcoinului.

Riscurile efectului de levier sunt în prim-plan într-o analiză recentă de la MarketWatch, care evidențiază modul în care unii investitori foarte entuziaști au împrumutat miliarde împotriva deținerilor lor de criptomonede.

Riscurile pentru cei care au pariat pe bitcoin la pensie

"Pensionarea mea este complet în bitcoin”, a explicat un investitor. El a investit în Strategy, o companie de trezorerie bitcoin, și a împrumutat o sumă considerabilă.

Strategia sa vizează o schemă de investiții extrem de riscantă, bazată pe levier (îndatorare), aplicată pe un activ foarte volatil, precum bitcoin.

Când prețurile scad brusc, acest tip de strategie se poate întoarce rapid împotriva investitorii. Cei care se împrumută se pot confrunta cu apeluri la marjă sau lichidări forțate, blocând potențial pierderi în cel mai nepotrivit moment posibil. Pentru investitorii care nu au alte active sau venituri pe care să se bazeze, o scădere a pieței se poate transforma într-o catastrofă financiară, avertizează economiștii.

Pentru deținătorii de bitcoin care încearcă să decidă ce să facă în continuare, nu există o mișcare corectă universală.

Dacă păstrarea sau vânzarea are sens depinde de modul în care criptomonedele se încadrează în planul financiar mai larg, de toleranța la volatilitate și dacă vă puteți permite să pierdeți banii investiți.

Spre deosebire de acțiuni sau obligațiuni, bitcoinul nu generează venituri. Randamentele depind în întregime de creșterea prețului, care poate fi bruscă și brutală.

Mulți consultanți financiari sugerează limitarea expunerii la criptomonede la aproximativ 1% până la 5% dintr-un portofoliu diversificat și numai pentru investitorii cu fundații financiare solide și o toleranță ridicată la risc, conform îndrumărilor menționate de CNBC.

Vânzarea în timpul unei recesiuni abrupte poate bloca pierderi, dar continuarea deținerii implică și riscuri, în special pentru investitorii care sunt supraexpuși sau se bazează pe criptomonede pentru venituri viitoare. În loc să reacționeze la fluctuațiile de preț pe termen scurt, experții încurajează adesea investitorii să reevalueze dacă deținerile lor de criptomonede se aliniază încă cu obiectivele lor financiare pe termen lung, cu toleranța la risc și cu echilibrul general al portofoliului.