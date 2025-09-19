Tot mai mulți români își duc aurul și electrocasnicele pentru bani de facturi. Casele de amanet fac profit în criză

Casele de amanet acceptă inclusiv accesorii sau electrocasnice. sursa foto: Getty

Vin semnale grave din economie. Tot mai mulți români întâmpină dificultăți în a-și plăti ratele la timp, iar tendința este catalogată de analişti ca fiind cu adevărat îngrijorătoare. Potrivit datelor oficiale, în ultimii patru ani, numărul celor care au înregistrat restanțe la bănci a crescut cu peste 30%. Având în vedere dificultăţile financiare, casele de amanet se aşteaptă să încheie anul în creştere. În paralel, tot mai mulţi români au cerut falimentul personal în ultimele luni.

Aproximativ 600.000 de români au restanţe de cel puțin 30 de zile la plata ratelor, conform biroului de credit. Numărul persoanelor care se confruntă cu astfel de dificultăţi a crescut cu 100.000 faţă de 2024. Unele dintre ele sunt restanţe la credite de consum, acele împrumuturi acordate în general pentru cheltuieli urgente la care apelează tot mai des românii.

„La bancă am făcut credite de consum, de nevoi personale. Ne sperie dobânzile, dar altă soluție nu avem”, ne mărturisește o femeie.

Astfel, având în vedere aceste dificultăți financiare, unii români se îndreaptă spre casele de amanet. Industria se așteaptă să încheie anul cu o creștere de 20% față de 2024.

„Am băgat și aur să plătim facturile”, spune un bărbat, client al unei case de amanet.

Casele de amanet acceptă inclusiv accesorii sau electrocasnice. Soluţia este însă una temporară, iar sumele primite pentru bunuri pot fi sub valoarea reală a acestora având în vedere că banii se dau pe loc.

Dacă datoriile sunt mai mari decât veniturile ori bunurile deținute şi nu există posibilitatea reală de a achita aceste datorii într-un timp scurt, se poate cere falimentul personal. Ţinând cont de media cererilor înregistrate în fiecare dintre primele 5 luni ale anului și media cererilor înregistrate în ultimele 3 luni, se constată o creștere de peste 188%, spun cei de la ANPC.

„Situația, din păcate, tinde să se agraveze, iar aceste semnale conturează premizele unei crize economice, a unei perioade de recesiune spre care ne îndreptăm. E ca o bombă cu ceas care va face multe victime, cu efecte în lanț în economie”, precizează analistul economic Victor Negrescu.

Cheltuielile vor creşte şi mai mult în perioada următoare. IRCC creşte de la 1 octombrie, iar analiştii se aşteaptă ca inflaţia să treacă de pragul de 10%.