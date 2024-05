"Transport & Logistics - Next Level, conectăm lumea, dezvoltăm România" | Conferinţă Income Magazine Corporate

Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, organizează marţi, 21 mai 2024, Conferinţa Income Magazine Corporate "Transport & Logistics - Next Level, conectăm lumea, dezvoltăm România".

Conferința Income Magazine Corporate "Transport & Logistics - Next Level, conectăm lumea, dezvoltăm România" are loc marți, 21 mai 2024, la Centrul de conferinţe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, Calea Grivitei nr.84-98, etaj 1, București, începând cu ora 09:30.

Conferința Income Magazine Corporate, moderată de Adrian Ursu, va fi transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN și Jurnalul.

Temele abordate în cadrul conferinței Income Magazine Corporate "Transport & Logistics - Next Level, conectăm lumea, dezvoltăm România"

Cum va arăta sectorul transporturilor în 2030?

România, din ce în ce mai importantă în rețelele de transport la nivel global

Investițiile care asigură viitorul industriei feroviare românești

Parteneriatul public-privat, soluție pentru modernizarea infrastructurii de transport

România, lider în transportul fluvial de marfă

Prezentul și viitorul serviciilor poștale

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, condiție pentru succes

Investițiile în logistică care asigură dezvoltarea economiei

Speakeri şi invitaţi la conferinţa Income Magazine Corporate

- Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

- Adrian Câciu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

- Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării;

- Bogdan Chirițoiu, Președinte Consiliul Concurenței;

- Gruia Stoica, Cofondator și Președinte Grup GRAMPET;

- Radu Rusen, Director General Șantierul Naval Constanța;

- Toma Florin Petcu, Președinte Comisia pentru Transporturi și Infrastructura, Senatul României;

- Valentin Ștefan, Director General Poșta Română;

- Mina Marian, Vicepresedinte Comisia pentru Transporturi, Infrastructura, Camera Deputaţilor;

- Sorin Manda, Director General Aeroportul Internațional Craiova;

- Constantin Albu, Director General Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav;

- Marcela Daniela Costea, Director General APDM Galați;

- Terente Ciui, Secretar de Stat Ministerul Economiei;

- Augustin Hagiu, Președinte Federația Operatorilor Români de Transport.