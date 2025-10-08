Au început lucrările la tunelul Robești. Imagini cu săpăturile în munte pe autostrada A1 Sibiu-Pitești: „Se va apela și la dinamitare”

1 minut de citit Publicat la 12:47 08 Oct 2025 Modificat la 12:47 08 Oct 2025

Lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, săpat în munte pe autostrada a1 Sibiu Pitești. Sursa foto: Facebook/ Cristian Pistol

Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 2 (Boiţa - Cornetu) a autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) se apropie de 7%, miercuri demarând şi lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)!

Tunelul Robeşti va avea o lungime de 900 de metri, este construit cu metoda austriacă, iar pe anumite porţiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană.

Asocierea de constructori turci (Mapa - Cengiz) este mobilizată pe acest sector al şantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori şi 10 utilaje specializate. Pe măsură ce activităţile vor evolua, numărul muncitorilor şi al utilajelor va creşte proporţional”, a notat Pistol.

Pe întreaga secţiune vor fi construite şapte tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 metri).

Contractul pentru construcţia secţiunii 2, de 31,33 km, a autostrăzii Sibiu - Piteşti are o valoare de 4,25 miliarde lei, fără TVA, este finanţat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) şi trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul şantier se apropie de 7%, a adăugat şeful CNAIR.