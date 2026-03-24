Centura Azuga-Bușteni a primit undă verde: 843 de milioane de lei pentru aproape 10 kilometri de drum și 19 poduri

Unul dintre cele mai așteptate proiecte rutiere de pe Valea Prahovei a trecut marți printr-o etapă importantă. Documentația tehnică și economică pentru centura Azuga-Bușteni a fost aprobată de Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințelor. Cu alte cuvinte, proiectul are acum parametrii tehnici și bugetul stabilite oficial și intră într-o fază concretă de execuție, notează Agerpres.

Consiliul Județean Prahova, care a făcut anunțul, a precizat că proiectul se derulează în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, prin CNAIR.

„Consiliul Judeţean Prahova anunţă aprobarea, în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţelor, a documentaţiei S.F. revizuite / PTE 2025 pentru proiectul 'Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Buşteni', etapă care stabileşte parametrii tehnici şi economici ai investiţiei şi aduce proiectul într-o fază concretă de implementare. (...) Derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin CNAIR, proiectul are ca obiectiv realizarea unei legături rutiere funcţionale pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga-Buşteni, una dintre cele mai aglomerate zone de trafic din judeţ şi de pe Valea Prahovei”, se arată în comunicatul CJ Prahova.

Ce se construiește, concret

Centura va avea o lungime de 9,447 kilometri și o lățime a platformei rutiere cuprinsă între 9,50 și 10 metri. Traseul include 19 structuri – poduri, pasaje, viaducte și subtraversări – și 13 intersecții la nivel. Pe lângă drumul propriu-zis, proiectul prevede și un sistem de canalizare pluvială de aproape 7.725 de metri.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 843,9 milioane de lei cu TVA, din care lucrările de construcții și montaj reprezintă 695,1 milioane de lei. Durata estimată de execuție este de 30 de luni.

Documentația revizuită a inclus optimizarea soluțiilor de consolidare, a intervențiilor hidrotehnice, a relocărilor de rețele și a sistemelor de colectare a apelor pluviale.

În ce stare e proiectul acum

Lucrările au început deja, dar sunt într-un stadiu incipient. Coridorul de expropriere este aprobat, exproprierile sunt realizate, iar autorizațiile de construire au fost emise în 2025.

„Din punct de vedere administrativ, proiectul are deja coridorul de expropriere aprobat, exproprierile realizate pentru traseul actual şi autorizaţiile de construire emise în anul 2025. În prezent, lucrările sunt în desfăşurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026”, precizează CJ Prahova.

Zona Azuga-Bușteni este unul dintre cele mai aglomerate puncte de pe Valea Prahovei, mai ales în weekenduri și în sezonul de schi. Centura ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 și să funcționeze ca legătură rutieră complementară pentru Autostrada A3.