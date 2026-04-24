Doar 131 de kilometri noi de autostradă au intrat, în 2025, în rețeaua de drumuri publice a României. Ce arată datele INS, pe categorii

1 minut de citit Publicat la 10:39 24 Apr 2026 Modificat la 10:39 24 Apr 2026

Autostrada A1 din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 131 de kilometri (km) în 2025, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Lungimea reţelei de drumuri publice totaliza 87.220 km, din care 18.193 km (20,8%) drumuri naţionale, 35.131 km (40,3%) drumuri judeţene şi 33.896 km (38,9%) drumuri comunale

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 52,5% (45.806 km) drumuri modernizate, 23,5% (20.455 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 24% (20.959 km) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 26,8% din lungimea drumurilor modernizate şi 38,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din lungimea drumurilor naţionale, 6.189 km (34%) erau drumuri internaţionale, 1.268 km (7%) autostrăzi şi 138 km (0,8%) drumuri expres, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulaţie, 2.530 km (13,9%) erau drumuri cu patru benzi, 315 km (1,7%) drumuri cu trei benzi şi 40 km (0,2%) drumuri cu şase benzi.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 53,5% drumuri modernizate, iar 32,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

La 31 decembrie 2025, lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10.615 km, din care 10.519 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg şi 5 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1.000 km pătraţi teritoriu era de 44,5 la mie. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (206,3 la mie), regiunea Vest (60 la mie), regiunea Nord-Vest (47,8 la mie) şi regiunea Sud-Muntenia (43,8 la mie).

La aceeaşi dată, lungimea căilor principale era de 5.961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor acum un an, anunța 300 km de autostradă

„În 2024 s-au dat în circulație aproximativ 200 km.

Dacă s-ar alinia planetele, am putea ajunge la 300 km în 2025, dar minimum 200 km sunt realizabili.

Atunci spun că un an normal ne-ar aduce în jur de 250 km de autostradă și drum expres dați în circulație anul acesta, ceea ce sigur reprezintă un record”, spunea, în martie 2025, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor de la acea vreme.