Imagini spectaculoase cu drumul județean care va lega Vatra Dornei de Toplița. Șoseaua este aproape gata

2 minute de citit Publicat la 18:24 20 Aug 2026 Modificat la 18:24 20 Aug 2026

Lucrările au început în urmă cu patru ani, iar ele trebuie finalizate până la finalul anului 2026. Foto: Facebook.com/Gheorghe Șoldan

Drumul județean care va lega Vatra Dornei de Toplița, prin Pasul Bilbor, scurtând actualul traseu prin Bistrița cu 92 de kilometri, este aproape finalizat, a anunțat joi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. „Zilele acestea se toarnă ultimul strat de asfalt, până la limita cu județul Harghita”, a spus el.

Gheorghe Șoldan a publicat imagini cu drumul județean Panaci–Bilbor (DJ 174C) și a anunțat că lucrările sunt finalizate în proporție de peste 90%.

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Drumul ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

„I-am cerut constructorului să accelereze lucrările și să recupereze întârzierile, iar rezultatele se văd în teren: de la 30% în octombrie 2024 la peste 90% în august 2026, în mai puțin de doi ani”, a spus Șoldan.

DJ 174C este construit pe „un versant împădurit, cu acces dintr-o singură direcție și fără posibilitatea de a lucra simultan pe mai multe fronturi”.

„În plus, condițiile meteo din această zonă montană nu permit desfășurarea lucrărilor din noiembrie până în aprilie sau chiar până în mai. Astăzi, cele patru serpentine sunt realizate, lucrările de consolidare sunt finalizate, iar podul peste pârâul Neagra Broștenilor a fost reabilitat. În perioada următoare vor fi montate plasele de protecție a versanților și vor fi finalizate parapetele și semnalizarea rutieră”, a spus președintele CJ Suceava.

La finalul lucrărilor, DJ 174C va face legătura directă între Vatra Dornei și Toplița, prin Pasul Bilbor: