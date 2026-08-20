Imagini spectaculoase cu drumul județean care va lega Vatra Dornei de Toplița. Șoseaua este aproape gata

Drumul județean care va lega Vatra Dornei de Toplița, prin Pasul Bilbor, scurtând actualul traseu prin Bistrița cu 92 de kilometri, este aproape finalizat, a anunțat joi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. „Zilele acestea se toarnă ultimul strat de asfalt, până la limita cu județul Harghita”, a spus el.
Gheorghe Șoldan a publicat imagini cu drumul județean Panaci–Bilbor (DJ 174C) și a anunțat că lucrările sunt finalizate în proporție de peste 90%.
Drumul ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii octombrie 2026.
„I-am cerut constructorului să accelereze lucrările și să recupereze întârzierile, iar rezultatele se văd în teren: de la 30% în octombrie 2024 la peste 90% în august 2026, în mai puțin de doi ani”, a spus Șoldan.
DJ 174C este construit pe „un versant împădurit, cu acces dintr-o singură direcție și fără posibilitatea de a lucra simultan pe mai multe fronturi”.
„În plus, condițiile meteo din această zonă montană nu permit desfășurarea lucrărilor din noiembrie până în aprilie sau chiar până în mai. Astăzi, cele patru serpentine sunt realizate, lucrările de consolidare sunt finalizate, iar podul peste pârâul Neagra Broștenilor a fost reabilitat. În perioada următoare vor fi montate plasele de protecție a versanților și vor fi finalizate parapetele și semnalizarea rutieră”, a spus președintele CJ Suceava.
La finalul lucrărilor, DJ 174C va face legătura directă între Vatra Dornei și Toplița, prin Pasul Bilbor:
- Drumul va avea o platformă lată de 8 metri: 6 metri parte carosabilă și două acostamente de câte un metru;
- Cuprinde patru serpentine, rigole pentru colectarea apelor pluviale, podețe, ziduri de sprijin, plase pentru protecția versanților și parapete de siguranță H2 și H3;
- Structura rutieră include două straturi de fundație, un strat de legătură din beton asfaltic de 8 centimetri și un strat de uzură de 5 centimetri;
- Valoarea totală actualizată a investiției este de 42,97 milioane de lei, cu TVA;
- Investiția este finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL II și din bugetul județului Suceava;
- Constructor: asocierea Construcții Montaj SRL – CTT Construcții Safe SRL;