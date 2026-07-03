O invazie de țânțari a dat peste cap un zbor Ryanair. Pasagerii au fost mutați în alt avion, iar cursa a avut o întârziere de trei ore

1 minut de citit Publicat la 20:37 03 Iul 2026 Modificat la 20:37 03 Iul 2026

La scurt timp după ce pasagerii s-au îmbarcat, aeronava a fost invadată de un număr impresionant de țânțari / Foto: Getty Images

Un zbor Ryanair care urma să decoleze în noaptea de joi spre vineri, 2 spre 3 iulie, de pe aeroportul Milano Malpensa spre Alicante, a avut o întârziere de aproximativ trei ore, după ce aeronava a fost invadată de un număr uriaș de țânțari în cabină. Pasagerii au fost evacuați și îmbarcați într-o altă aeronavă.

Un pasager a relatat întreaga situația. Acesta a mărturisit că, la scurt timp după ce pasagerii s-au îmbarcat, aeronava a fost invadată de un număr impresionant de țânțari, potrivit Milano Today.

El a mai povestit că echipajul aeronavei a stins toate luminile în încercarea de a reduce activitatea insectelor, însă fără rezultat. Măsura nu a fost suficientă, iar șederea la bord era extrem de dificilă.

„După o primă întârziere, pasagerii s-au îmbarcat în mod normal. Odată ajunși în avion, cabina a fost invadată de un număr impresionant de țânțari veniți din exterior.

Cu ușile aeronavei încă deschise, insectele au continuat să intre timp de câteva minute, făcând șederea la bord extrem de dificilă”, a povestit pasagerul.

De asemenea, pasagerul susține că după aproape jumătate de oră, pasagerii au fost evacuați.

„Pasagerii încercau să se apere cum puteau, interiorul avionului s-a umplut de țânțari și de pete de sânge rămase după încercările de a-i omorî. După aproximativ o jumătate de oră petrecută în aceste condiții, s-a luat decizia de a debarca toți pasagerii din motive de igienă și siguranță”, a mai mărturisit acesta.

Măsura ar fi fost luată după ce o tânără a spus că este alergică la înțepăturile de țânțari, fapt care a grăbit evacuarea aeronavei.

Astfel, pasagerii au fost conduși înapoi la terminal și, ulterior, au fost îmbarcați într-o altă aeronavă.

Conform platformei FlightAware, aeronava a ajuns la Alicante la ora 02:14, în noaptea de vineri, cu o întârziere totală de trei ore și 47 de minute.