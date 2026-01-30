Premieră în România: în Bihor există o rețea de piste de bicicletă de 200 de kilometri care ajunge până la granița cu Ungaria

Lucrările au fost realizate pe cinci tronsoane, de-a lungul râurilor Barcău, Ier, Crișul Repede, Crișul Negru și pe canalul colector al Crișului Repede. Foto: captură Antena 3 CNN

Dacă vă place mersul pe bicicletă și vreți trasee sigure, fără mașini, avem o premieră în România. În județul Bihor a fost finalizat unul dintre cele mai mari proiecte de mobilitate verde din țară: aproape 200 de kilometri de piste pentru biciclete, amenajate chiar pe digurile râurilor. O rețea unică, finanțată prin PNRR, care leagă localități, traversează zone naturale și ajunge până la granița cu Ungaria.

Proiectul de amenajare a aproape 200 de kilometri de piste de biciclete pe digurile din bazinul Crișurilor a fost finalizat integral, cu șase luni înainte de termen.

Lucrările au fost realizate pe cinci tronsoane, de-a lungul râurilor Barcău, Ier, Crișul Repede, Crișul Negru și pe canalul colector al Crișului Repede.

Pistele leagă orașe și comune din județul Bihor, ajung în județele Satu Mare și Arad și creează, în același timp, o conexiune directă cu trasee din Ungaria.



„Practic toate digurile râurilor mari care intersectează granița română-ungară sunt prevăzute cu aceste lucrări. Am reușit să supraînălțăm pe 192 de kilometri digurile de apărare. Am atins ținta prin care ne asigurăm capacitatea de a interveni în cazul inundațiilor”, a explicat Pásztor Sándor, directorul ABA Crișuri.



Traseele au lățimi de peste doi metri, sunt complet separate de traficul auto și sunt prevăzute cu bariere care blochează accesul mașinilor. Pe anumite porțiuni, siguranța este sporită și prin sisteme de monitorizare video.



„Vezi practic localități, natura și îți și cunoști județul până la urmă. Este acest sentiment de siguranță pe care îl ai pe aceste trasee. Nu trebuie să te uiți în spate, nu trebuie să te uiți la mașini, nu trebuie să te ferești, ci poți pur și simplu să te bucuri de natură”, a spus și Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

„Ne aflăm ne aflăm pe digurile din Valea Ierului, într-o zonă protejată Natura 2000, unde pistele de bicicletă trec printr-un adevărat coridor de viață sălbatică pe vreme caldă. De aici pot fi admirați stârcii, buhai de baltă sau advilele care survolează zona. În apă și pe maluri trăiesc vidrele, iar în luncă apar pisica sălbatică și popândăul. Deasupra digurilor pot fi observați și liliecii cu potcoavă. Așadar un traseu care îmbină mișcarea cu natura”, relatează corespondentul Antena 3 CNN, Georgiana Botez.



„Practic facilitează un acces nemotorizat care încurajează oamenii să folosească aceste diguri nu numai pentru pescuit sau pentru plimbare, ci și pentru a face sport. În același timp conectează zone importante ale județului Bihor din partea de câmpie, pe granița cu Ungaria, pot fi făcute conexiuni peste graniță, mai ales că acum fiind în Schengen în trecem mai ușor prin orice zonă granița”, a spus un biciclist.



Din diguri de apărare, Bihorul a construit o rețea verde unică în România, care aduce sportul, turismul și natura pe același traseu. Proiectul a fost finanțat prin PNRR, iar costul lucrărilor a fost de aproximativ 84 de milioane de lei.