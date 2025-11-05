Trucuri ca să obții cele mai bune promoții de Black Friday 2025. Ce e bine să urmărești

05 Noi 2025

Pentru mulţi consumatori, Black Friday devine un eveniment planificat strategic din timp. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Black Friday 2025 este mai mult decât o zi cu promoții și reduceri. Pentru mulţi consumatori devine un eveniment planificat strategic. Cu preţuri în creştere, inflaţie şi campanii care se întind pe mai multe săptămâni, dacă vrei să profiţi cu adevărat de ofertele de Black Friday 2025, trebuie să fii pregătit din timp, cu listă, buget, verificări şi decizii rapide.

Iată cum poţi să obţii cele mai bune promoţii, ce recomandări să urmezi şi alte sfaturi utile.

Cum poți să obții cele mai bune promoții de Black Friday 2025

Stabileşte ce vrei de fapt. Studiile arată că în 2025, aproximativ 93% dintre români îşi planifică achiziţiile de Black Friday din timp. Aşadar, monitorizează produsele pe care le vrei, urmăreşte preţul înainte de campanie şi decidă ce categorii prioritare ai. Verifică istoricul preţului. E important să ştii dacă reducerea este reală sau doar „etichetă”. De exemplu, mai mulţi consumatori au observat că unele oferte au preţuri mai mari decât în altă perioadă a anului. Fii atent la momentul campaniei. De Black Friday 2025 retailerii nu se mai limitează la „ultima vineri din noiembrie”: multe campanii încep mai devreme. De exemplu, Trendyol a lansat campania din 31 octombrie până pe 11 noiembrie. Stabileşte un buget clar. Conform unui sondaj, românii sunt mai prudenţi în 2025: 41% spun că vor cheltui mai puţin decât anul anterior. În acelaşi timp, alt studiu estimează un buget mediu mai mare (~2.000 lei) pentru cei care participă activ. Alege şi tu o sumă maximă înainte de a „vâna” ofertele. Prioritizează canalele de achiziţie. În 2025 circa 70% dintre români plănuiesc să cumpere online. Totuşi, cumpărătorii hibrizi (online + fizic) devin mai relevanţi. Asta înseamnă: verifică online, dar nu exclude şi magazinele fizice dacă ofertele sunt interesante. Monitorizează stocurile şi livrarea. Ofertele bune se epuizează rapid. De exemplu, pentru eMAG campania este programată pentru 7 noiembrie 2025 în România, cu peste 2,2 milioane de oferte. Fii gata să acţionezi rapid. Fii atent la produsele „wishlist” vs cadouri. Pentru mulţi consumatori Black Friday devine ocazia de a cumpăra produsele pe care le urmăreau de mult (53%) sau de a achiziţiona cadouri de Crăciun. Astfel, dacă ai pe listă ceva de mult timp, fii pregătit să acţionezi când apare reducerea.

Recomandări ca să ai parte de cele mai bune oferte

Activează notificările. Abonează‑te la newsletter‑ele magazinelor preferate, instalează aplicaţia mobilă, activează alerte de preţ. Astfel, vei fi printre primii care aud de ofertă.

Foloseşte filtre şi comparatoare de preţ. Înainte de eveniment, verifică ce preţuri au fost în ultimul timp pentru produsul dorit (ex: extensii de browser, site‑uri de comparare).

Verifică dacă reducerea este reală. Un produs marcat „‑50%” e bun dacă s‑a vândut înainte la preţul iniţial sau mai sus. Dacă preţul a fost majorat artificial înainte de campanie, „reducerea” e mai puţin avantajoasă.

Profită de „early deals” şi „pre‑campanii”. Mulţi retaileri extind campania pe mai multe săptămâni.

Cumpără inteligent pentru categorii diverse. În 2025 coşul mediu de cumpărături include în medie ~3,9 categorii de produse, mai mult decât anul anterior. Deci nu doar electronice – şi categoriile modă, beauty, casă pot avea oferte foarte bune.

Gândeşte logistic: livrare, retur, garanţie. Asigură‑te că magazinul oferă retur facil şi garanţie, că livrarea este clară. Studiile arată că 26% dintre cumpărători sunt atenţi la costul de livrare, 14% la politica de retur.

Alte sfaturi care să te ajute să te pregătești pentru Black Friday