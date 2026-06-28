Turiștii au cheltuit 1,5 miliarde de lei în primele 3 luni în România. Cine sunt străinii care vin în țara noastră și pe ce dau banii

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În primele trei luni din 2026, aproape 391.000 de turiști străini au ales să se cazeze în România. Împreună, au lăsat în urmă aproape 1,5 miliarde de lei bani cheltuiți pe hoteluri, restaurante, cumpărături și activități de agrement, relatează Agerpres.

Majoritatea au venit pentru afaceri

Puțin peste jumătate dintre ei – 51,8% - au venit în interes de afaceri, nu în vacanță. Și tot ei au cheltuit mai mult: 800,7 milioane de lei, adică 53,8% din totalul banilor lăsați în România.

Pe ce și-au dat banii turiștii de afaceri? În primul rând pe cazare – jumătate din cheltuieli s-au dus acolo, iar nouă din zece au ales formula cu mic dejun inclus. Restaurantele și barurile au atras 16,5% din cheltuieli, iar cumpărăturile – 14%. Dintre cei care au cumpărat ceva, mai mult de jumătate au ales alimente și băuturi, iar un sfert – cadouri și suveniruri.

Aproape jumătate au venit în scop personal

Ceilalți 48,2% au venit din motive personale - vacanță, vizite la familie sau prieteni. Dintre aceștia, 65,6% au ales România pentru concediu. Cheltuielile lor totale au ajuns la 687,3 milioane de lei.

Și ei au pus cazarea pe primul loc – 41,1% din buget, tot cu mic dejun inclus în marea majoritate a cazurilor. Urmează cumpărăturile – 15,3% - și restaurantele – 14,2%.

Turiștii veniți în scop personal au cumpărat mai multă îmbrăcăminte și încălțăminte decât cei veniți cu afaceri, și au cheltuit mai mult în parcuri de distracții și cazinouri.

Cum au ajuns și cum și-au organizat călătoria

Avionul a fost de departe mijlocul de transport preferat – aproape 80% dintre turiști au aterizat pe un aeroport românesc. Mașina personală a fost a doua opțiune, folosită de 14,9% dintre vizitatori.

Cât despre organizare, 40,5% și-au planificat singuri călătoria, iar 36,1% au apelat la o agenție de turism.

Un segment aparte: cei cazați la particulari

Aproximativ 46.500 de turiști străini au ales să stea nu la hotel, ci în apartamente sau camere închiriate de la persoane fizice. Cheltuielile lor au fost mai mici – 71,4 milioane de lei în total – și distribuite altfel: mai mulți bani la restaurante și baruri, mai puțin pe cazare propriu-zisă. Aproape toți – 88,2% - au venit în scop personal, iar jumătate și-au rezervat cazarea printr-o agenție de turism.