Un nou pas spre lansarea unui euro digital. Parlamentul European a aprobat deschiderea negocierilor cu statele membre UE

Un nou pas spre crearea unui euro digital. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul European a validat joi, la Strasbourg, relansarea discuţiilor despre crearea unui euro digital, proiect intrat în impas în urmă cu trei ani, notează Agerpres.

Eurodeputaţii au aprobat, cu 416 voturi pentru, 169 voturi împotrivă şi 22 de abţineri, decizia membrilor Comisiei de afaceri economice a PE (ECON), care s-a pronunţat în iunie pentru deschiderea negocierilor cu statele membre UE pe acest subiect.

Aceste discuţii, ce ar urma să înceapă în viitorul apropiat, ar urma să permită ajungerea la un compromis cu Consiliul UE în legătură cu proiectul de lege privind crearea unui euro digital.

Este vorba despre un avans major pentru această versiune non-fizică a euro pe care Banca Centrală Europeană (BCE) speră să o poată lansa în 2029, sub rezerva ca până la finalul anului să fie adoptată legislaţia necesară.

Utilizabil pentru plăţile online, în magazine sau între indivizi, euro digital ar constitui o alternativă europeană la sistemele de plăţi electronice gestionate de operatori privaţi, în cea mai mare parte americani, precum Visa, Mastercard şi American Express, dar şi PayPal, Apple Pay sau Google Pay.

Comisia Europeană propusese în 2023 un proiect de lege pentru a autoriza euro digital, dar textul a rămas de atunci blocat în parlament.

Proiectul este intens criticat de sectorul bancar european, ce denunţă costul său astronomic.

''Unii preferă să sperie cu un scenariu distopic unde euro numeric ar fi utilizat ca instrument de control, dar vă asigur că ei mint, întrucât o majoritate din acest parlament a conceput un sistem ce respectă normele de confidenţialitate cele mai stricte'', a declarat înaintea votului raportorul PE în acest dosar, spaniolul Fernando Navarrete Rojas (grupul Partidului Popular European).