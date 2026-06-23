Euro digital se apropie de lansare. Moneda care va schimba plățile în Europa a trecut de un vot important

2 minute de citit Publicat la 16:56 23 Iun 2026 Modificat la 17:23 23 Iun 2026

Moneda digitală ar urma să fie lansată până în 2029. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul European susține euro digital, proiectul prin care UE vrea să reducă dominația americană în plăți. Moneda digitală ar urma să fie lansată până în 2029, într-un efort al Uniunii Europene de a-și întări autonomia în domeniul plăților și de a reduce dependența de dolarul american.

Comisia pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European a aprobat marți proiectul mult așteptat privind euro digital, în contextul în care UE încearcă să limiteze dependența de sistemele de plată controlate de companii americane.

Potrivit datelor Băncii Centrale Europene, giganții americani Visa și Mastercard gestionează 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere cu cardul.

Discuția despre suveranitatea financiară a Europei a devenit tot mai importantă pe fondul tensiunilor geopolitice și al îngrijorărilor legate de dependența blocului comunitar de infrastructura de plăți din afara UE.

Cum va funcția euro digital

Euro digital este una dintre măsurile propuse pentru întărirea autonomiei strategice a Europei. Ar fi o formă digitală de bani ai băncii centrale, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană, gândită să completeze numerarul și serviciile bancare existente, nu să le înlocuiască.

Potrivit propunerii, consumatorii ar putea păstra euro digital într-un portofel electronic dedicat, în limita unei sume maxime care nu a fost încă stabilită. Sistemul ar permite plăți atât online, cât și offline și ar urma să ofere un nivel ridicat de confidențialitate. BCE nu ar putea identifica direct utilizatorii pe baza datelor de plată.

Banca Centrală Europeană ar furniza infrastructura de bază, iar băncile comerciale și furnizorii de servicii de plată ar oferi clienților servicii legate de euro digital. Instituțiile financiare ar urma să fie compensate pentru participarea la sistem, în timp ce comercianții ar plăti comisioane care ar trebui să fie mai mici decât cele practicate în prezent pentru tranzacțiile cu cardul.

Modul în care va fi stabilită această compensare rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte înaintea negocierilor cu statele membre ale UE, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

„Salutăm faptul că Comisia ECON a Parlamentului European a ajuns la o poziție privind pachetul monedei unice, care va proteja numerarul euro ca mijloc legal de plată și va contura, în același timp, euro digital”, a transmis BCE într-un comunicat. „Aprobarea regulamentului privind euro digital este o victorie majoră pentru cetățeni și întreprinderile mici”, a declarat eurodeputatul italian Pasquale Tridico, care a negociat dosarul în numele grupului The Left. El a descris votul drept unul „istoric”.

UE nu este singura care lucrează la o monedă digitală publică

China a introdus deja yuanul digital, iar Rusia a anunțat că rubla digitală va deveni operațională în septembrie 2026.

Statele Unite au ales o altă direcție. Președintele Donald Trump a renunțat la planurile privind o monedă digitală emisă de Rezerva Federală și a susținut, în schimb, dezvoltarea stablecoins, active cripto emise privat, create pentru a-și menține o valoare stabilă.

Cum marea majoritate a stablecoins la nivel global sunt denominate în dolari americani, susținătorii lor spun că această tehnologie ar putea întări rolul internațional al dolarului și i-ar putea extinde folosirea în plățile transfrontaliere.

Totuși, unii oficiali și foști responsabili cred că ideea unui dolar digital emis de banca centrală americană ar putea reveni, la un moment dat, pe agenda de la Washington.

Timothy Massad, fost președinte al Commodity Futures Trading Commission, a declarat pentru CoinDesk, în luna mai, că discuțiile continuă în capitala americană și a sugerat că un dolar digital ar putea deveni, în cele din urmă, inevitabil.

Parlamentul European ar urma să oficializeze poziția comisiei printr-un vot în plen, la Strasbourg, la începutul lunii iulie.

După aceea, vor începe negocierile cu cele 27 de state membre ale UE, iar eurodeputații speră să ajungă la un acord final înainte de sfârșitul anului.