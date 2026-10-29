Veniturile bugetului asigurărilor sociale vor scădea cu 16,68 milioane de lei. Cresc cheltuielile pentru pensii

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Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat ar urma să scadă cu 16,683 milioane lei, în timp ce cheltuielile pentru asistenţă socială vor crește cu 41,75 milioane lei, pentru plata drepturilor de pensie, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat joi pe site-ul Ministerului Finanţelor, scrie Agerpres.

„Se propune diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 16.683 mii lei, prin: diminuarea veniturilor sistemului public de pensii cu 14.710 mii lei datorată diminuării veniturilor curente cu suma de 3.484.094 mii lei şi majorării subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu 3.469.384 mii lei; diminuarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 1.973 mii lei”, se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului.

Conform sursei citate, diminuarea veniturilor curente este influenţată de evoluţia fondului brut de salarii la nivelul economiei, sub nivelul indicatorului de 5,5% care a stat la baza estimării iniţiale a programului anual, potrivit prognozei din toamna anului 2025 furnizate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Alţi factori sunt evoluţia încasărilor aferente contribuţiei de asigurări sociale, precum şi mecanismul de stingere a obligaţiilor restante (SWAP), în valoare de 1 miliard de lei.

Documentul mai prevede diminuarea cu 14,71 milioane lei a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii. Astfel, cheltuielile de personal se reduc cu 7,8 milioane lei, cele pentru bunuri şi servicii cu 23,95 milioane lei, iar cele pentru dobânzi cu 10 milioane lei.

Totodată, cheltuielile pentru proiectele cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) se diminuează cu 14,71 milioane lei.

În schimb, proiectul prevede majorarea cu 41,75 milioane lei a cheltuielilor pentru asistenţă socială, în vederea plăţii drepturilor de pensie. Totodată, excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se diminuează cu 1,973 milioane lei.