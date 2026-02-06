Viceguvernatorul BNR explică diferența dintre prețul banilor și rata dobânzii: Nu este același lucru

Cosmin Marinescu, viceguvernator al B.N.R.Sursa foto: Agerpres

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, a atras atenţia, vineri, asupra confuziilor frecvente legate de "prețul banilor", subliniind importanța educației financiare pentru publicul larg și pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor economice de bază. Clarificările privind concepte esențiale din teoria și politica monetară au fost prezentate pe blogul său.

Potrivit declaraţiilor făcute de Cosmin Marinescu, inițiativa face parte din eforturile asumate de BNR în zona educației financiare, prin programe dedicate elevilor, studenților, profesorilor și mediului de afaceri. În opinia sa, o înțelegere corectă a limbajului economic elementar reprezintă un "activ societal" indispensabil, atât pentru gestionarea finanțelor personale, cât și pentru luarea unor decizii responsabile la nivel de guvernare.

"Totodată, demersul reprezintă un pas firesc în comunicarea dedicată obiectivelor de educație financiară, pe care mi le-am asumat prin coordonarea programelor educaționale ale Băncii Naționale a României, programe destinate elevilor, studenților, cadrelor didactice și mediului de afaceri în sens larg.

Consider că înțelegerea adecvată, de către publicul larg, a limbajului și a mecanismelor economice elementare constituie un activ societal indispensabil pentru buna gestiune financiară, atât la nivelul cetățeanului, cât și în planul guvernării statale", a transmis oficialul.

Intitulat "Prețul banilor nu este rata dobânzii", noul material scris de viceguvernatorul BNR pe blogul său propune o "pilulă" de educație financiară menită să clarifice diferența fundamentală dintre monedă și credit, adesea ignorată atunci când prețul banilor este confundat cu nivelul dobânzilor. Deși în discursul public sunt utilizate expresii precum "bani scumpi" sau "bani ieftini" pentru a descrie politica monetară, autorul subliniază că rata dobânzii – fie ea de politică monetară sau din sistemul bancar – nu trebuie asimilată, în mod eronat, cu prețul banilor.

"Dacă în planul politicii monetare, de exemplu, deciziile băncilor centrale privind rata dobânzii de referință sunt descrise prin sintagme consacrate precum «politica banilor scumpi» sau «politica banilor ieftini», de aici nu trebuie să rezulte că prețul banilor este reprezentat de rata dobânzii, fie că ne referim la rata dobânzii de politică monetară, fie că ne raportăm la structura extinsă a ratelor de dobândă din sistemul bancar", a precizat specialistul.

Dorind să ofere o definiţie pentru sintagma "preţul banilor", Cosmin Marinescu a făcut următoarele precizări: "Fiind vorba despre prețuri, trebuie menționată o idee economică elementară, anume că prețurile sunt, prin definiție, raporturi de schimb. Acestea se formează în baza schimburilor care se manifestă pe piață. Cu alte cuvinte, nu există prețuri fără să existe schimburi, iar acolo unde există tranzacții, există neapărat și prețuri.

De exemplu, în contextul ușor de imaginat al schimbului nemonetar, care a prefigurat istoric și economic apariția banilor, oamenii schimbau bunuri contra bunuri, în regim de troc. Dacă 1 kilogram lămâi se schimbă pe 2 kilograme mere, spunem că, raportat la unitatea de cantitate, prețul lămâilor este 2 kg mere, iar prețul (valoarea) merelor este 0,5 kilograme lămâi.

Astfel, prețul unui bun A înseamnă cantitatea din alte bunuri (B, C, D etc.) care poate fi obținută în schimbul unei unități din bunul A. Prețul este, deci, un raport de schimb, un raport cantitativ între bunurile care fac obiectul fiecărui schimb. Definiția rămâne valabilă și când în scenă intră moneda, ca mijloc general al schimbului. Astfel vorbim despre schimbul monetar, adică schimbul realizat prin intermediul banilor. În aceste condiții, prețurile bunurilor se exprimă în bani, iar prețul banilor se exprimă în bunuri.

De exemplu, dacă 1 kilogram mere se vinde cu 4 lei, spunem că prețul merelor este 4 lei, iar prețul banilor (adică al unității monetare) este ¼ kilograme mere. Astfel, prețul banilor este reprezentat de puterea de cumpărare a banilor.

Așadar, puterea de cumpărare a unității monetare constituie prețul sau valoarea de schimb a banilor. Ca atare, prețul banilor depinde într-o relație invers proporțională de prețurile bunurilor: dacă prețurile bunurilor sunt mai mari, atunci fiecare unitate monetară «cumpără» o cantitate mai mică din aceste bunuri, ceea ce înseamnă că banii au o putere de cumpărare sau o valoare mai scăzută, și invers.

În termeni aritmetici, determinarea puterii de cumpărare a banilor se face conform relației PCB = 1/P, unde PCB este puterea de cumpărare a banilor iar P este nivelul prețurilor bunurilor sau Indicele Prețurilor (bunurilor) de Consum (IPC)".

Viceguvernatorul BNR a explicat ce înseamnă "prețul creditului" astfel: "În acest punct al expunerii merită să revenim la confuzia dintre prețul banilor și rata dobânzii și să subliniem faptul că rata dobânzii nu este prețul banilor, ci prețul creditului, adică acel preț care apare în cadrul unei relații de împrumut. Altfel spus, într-o economie în care oamenii nu economisesc și nu împrumută capital financiar, nu ar apărea fenomenul de dobândă. Însă prețul banilor nu va înceta să existe.

Creditul și prețul acestuia (dobânda) sunt fenomene ce reflectă preferințele de timp, ca fenomen natural al vieții umane. Pe piața creditului, participanții schimbă bunuri diferite: creditorul îi oferă debitorului un bun prezent, pe când debitorul oferă în perspectivă un bun viitor, adică acea sumă de bani (creditul + dobânda) pentru care creditorul va trebui să aștepte perioada convenită pentru a putea fi utilizată din nou.

Cum fenomenul universal al preferinței de timp face întotdeauna un bun prezent mai valoros decât același bun disponibil la un anumit moment în viitor, creditorul va trebui să perceapă iar debitorul va fi dispus să plătească o primă pentru bunul prezent, așa cum elocvent explică Școala Austriacă de Economie. Această „primă” este dobânda, adică prețul schimbului de bunuri prezente cu bunuri viitoare.

De exemplu, să presupunem că, în cadrul unei relații de împrumut, creditorul este dispus să renunțe acum la 100 lei doar dacă va primi, peste un an, suma de 107 lei. De aici rezultă că această «primă» de 7 lei, asumată spre a fi plătită de debitor și încasată de creditor, reprezintă prețul creditului, adică dobânda. Astfel, spunem că rata dobânzii este 7% pentru scadența de 1 an. Același raționament este valabil și în cazul economisirii, când banca «împrumută» acele economii de la cei prevăzători, cei care doresc să economisească pentru viitor o parte din veniturile lor curente.

Astfel, preferințele de timp explică fenomenul economic esențial al economisirii, care stă la baza acumulării de capital și a investițiilor de dezvoltare în structura de producție a economiei. Acumularea de capital este un factor determinant al creșterii economice, cu multiple resorturi economice și sociale, precum și instituționale, dată fiind influența crescândă a politicilor publice în stimularea (adesea pe termen scurt) și erodarea (adesea pe termen lung) a stimulentelor necesare acumulării de capital".