Noi vouchere și ajutoare pentru români! Marcel Boloș a anunțat cine va primi banii

Noi ajutoare de la stat pentru femei și copii, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sursa foto: Facebook/Profimedia Images

MIPE va implementa un pachet de măsuri de 450 milioane de euro pentru a răspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt în situații dificile.

Măsurile vizează creșterea oportunităților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor de recalificare, acordarea de trusouri pentru cupluri de mame și nou-născut și sprijin material direct (acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană pentru îmbrăcăminte și încălțăminte).

În perioada 2021 – 2027, mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Sunt vizate domenii precum ocupare, servicii suport pentru familiile monoparentale, pentru copiii cu părinți plecați în străinătate, sprijin material pentru mame și nou-născuți din grupuri vulnerabile.

”În perioada 2021 – 2027, România beneficiază de un program special dedicat persoanelor vulnerabile – prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, iar 10% din bugetul total al acestui program sunt bani europeni alocați măsurilor de sprijin pentru mame și copii în dificultate. Vom finanța acțiuni integrate prin care oferim atât sprijin material concret, cât și servicii de consiliere sau măsuri specifice pentru familiile monoparentale, în care unicul părinte este, în majoritatea cazurilor, mama. De asemenea, ne vom axa pe integrarea pe piața muncii a mamelor din grupurile vulnerabile, astfel încât ele să poată asigura copiilor lor condiții decente de viață și șansa la educație. Prin apelurile pe care le pregătim, atât autoritățile publice, cât și furnizorii privați de servicii sociale vor putea accesa finanțare pentru a răspunde unor nevoi punctuale ale mamelor și copiilor aflați în situații dificile”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Printre măsurile finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027 sunt incluse următoarele:

Acțiuni pentru sprijinirea cuplurilor mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate, cu un buget total de 120 milioane de euro.

Beneficiarii acestei măsuri sunt cuplurile mamă – nou-născut din grupurile defavorizate (mame beneficiare VMG, mame care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, mame care se află în situație de risc, inclusiv cu dizabilități, mame aflate temporar în situații critice de viață, mame care nu dețin acte de identitate, mame minore, mame – cetățeni străini sau apatrizi provenite din zone de conflict), care primesc tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor de îngrijire a noului-născut.

Ajutorul se acordă copiilor născuți cu cel mult 3 luni înainte de acordarea sprijinului. Valoarea voucherului este de 2000 de lei și se va acorda într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut, pe o perioadă de 4 ani (2024-2027).

Măsura se desfășoară și în perioada de programare 2014-2020, aproximativ 15.000 de mame și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Suma totală pentru sprijin este de 6 milioane euro, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Servicii de consiliere și sprijin material adresat copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, o finanțare totală de 160 milioane de euro.

Măsurile finanțate includ sprijin psiho-social si material adresat direct copiilor (acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, activități educative, activități de prevenire si combatere a comportamentelor negative), precum și servicii – suport dedicate părinților și aparținătorii copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, precum consiliere psiho-socială adresată reprezentanților copiilor, persoanelor care îngrijesc copiii cu părinți în străinătate, asistență privind delegarea temporară a autorității părintești, după caz, program de educație parentală), dar și sprijin material pentru mici reparații ale locuințelor copiilor vulnerabili, necesare pentru asigurarea unor standarde de locuire de bază.

41 milioane de euro, investiți în măsuri de ocupare dedicate mamelor.

Vor fi finanțate măsuri pentru susținerea angajatorilor prin amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă preșcolară sau pentru crearea de parteneriate cu entități specializate care oferă servicii de îngrijire copii, precum și pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile.

Un alt obiectiv este creșterea oportunităților pe piața muncii pentru femei prin oferirea de programe de dezvoltare personală, consiliere vocațională, continuare/reintegrare în sistemul de învățământ, asigurare de măsuri de angajare, consiliere, formare, acompaniere în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, inclusiv prin campanii de informare privind condițiile și beneficiile accesării concediului paternal, pentru creșterea implicării taților în viața de familie în vederea reinserției pe piața muncii a femeilor.

Măsuri destinate familiilor monoparentale, cu o alocare totală de 80 milioane de euro.

Sprijinul acordat familiilor monoparentale se adresează în principal, dar nu exclusiv, mamelor singure, care reprezintă procentul dominant de părinți singuri. Astfel, măsura oferă sprijin personalizat, pentru a spori capacitatea de inserție profesională și autonomia părintelui unic: finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care dorește să-și schimbe domeniul profesional etc.

Complementar, pentru facilitarea accesului părinților singuri la piața muncii se vor acorda vouchere before și after school și vouchere pentru activități de weekend pentru copii (activități din domeniul sportului, creației, artei etc). Durata sprijinului acordat va fi de 12 luni.

Consiliere profesională, mediere și facilitare a angajării pentru minoritatea romă.

44 de milioane de euro este bugetul total dedicat măsurilor de sprijin pentru comunitatea romă, printre care acțiuni de informare și consiliere profesională, mediere și facilitare a angajării pentru creșterea ocupabilității în rândul populației de etnie romă cu accent pe tineri și femei.

Vor fi finanțate, de asemenea, campanii de informare și consiliere privind sănătatea reproducerii, prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane în rândul populației de etnie romă.