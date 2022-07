Vouchere alimente 2022. Românii pot pierde tichetele sociale | Anunţul făcut de Ministerul Investițiilor

Vouchere alimente 2022. Există mai multe criterii pe baza cărora românii care primesc acum voucherele pentru alimente în valoare de 250 de lei pot fi excluși din program, spune Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), potrivit infofinanciar.ro.

Listele beneficiarilor sunt actualizate lunar de Ministerul Muncii, iar aceste liste pot suferi modificări de la lună la lună.

Aşadar, dacă ați primit voucherele sociale pentru alimente într-o lună în care veniturile au fost mai mici decât pragul respectiv, iar luna următoare veniturile se majorează, riscaţi să pierdeţi cardul din programul "Sprijin pentru România".

"Beneficiarii care nu vor mai îndeplini criteriile de eligibilitate (condiția referitoare la venitul maxim lunar) nu vor mai primi sumele programate să fie virate pe carduri în lunile august, octombrie și decembrie 2022.

Cardurile vor putea să rămână în posesia beneficiarilor, nefiind necesar ca ele să fie returnate către unitatea emitentă", a explicat MIPE.

Totodată, având în vedere aceste aspecte, regula este valabilă și pentru românii care înainte aveau venituri mai mari decât pragul stabilit prin OUG 63/2022 ("cele mai afectate categorii principale de populație rămân pensionarii, ale căror venituri au o valoare mai mică de 1.500 lei, persoanele cu dizabilități în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 1.500 lei, precum și familiile cu cel puțin doi copii aflați în întreținere al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie, precum și familiile monoparentale al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie").

În plus, dacă nu ați primit voucherele pentru alimente de la prima tranșă asta nu înseamnă că veți primi și sumele din lunile anterioare. Asta înseamnă că dacă veți deveni eligibili din august, veți primi doar 750 de lei, nu 1.000 de lei, cât valorează toate cele patru tranșe.

"Beneficiarii deveniți eligibili ulterior primei emisiuni de carduri vor primi ajutorul începând cu luna începerii eligibilității. Suma acordată în exemplul dat de este de 750 lei (trei tranșe)", clarifică reprezentanții MIPE.

Lista magazinelor unde pot fi utilizate tichetele sociale pentru alimente (click pe tipurile de carduri, pentru a deschide documentul cu lista magazinelor):

SODEXO

UP ROMANIA

EDENRED

Voucherele sociale se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului

Ministerul Investiţilor şi Proiectelor Europene mai anunţă că beneficiarii nu trebuie să depună vreo cerere pentru a primi cardul.

"Dacă vă număraţi printre persoanele eligibile, aşa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajaţii Poştei Române, fără să fie nevoie să demaraţi dumneavoastră vreo procedură în acest sens.

În cazul în care îndepliniţi criteriile pentru a fi printre beneficiarii eligibili, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranşa nu veţi intra în posesia cardului, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat oficiu poştal, de unde veţi primi îndrumări.”, transmit reprezentanţii MIPE.

Cardurile vor fi însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre operatorii economici parteneri şi un număr de telefon pentru cazurile în care beneficiarii întâmpină probleme.

Cardul permite plăţi contactless, încă de la prima tranzacţie

Ministerul mai anunţă că nu se va putea retrage numerar de pe carduri, ele putând fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare/mese calde de la operatorii economici parteneri.

De asemenea, sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.

Cine sunt cei peste 2,5 milioane de beneficiari care primesc vouchere sociale

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite faţă de listele anterioare.