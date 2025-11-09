AI-ul urcă în organigramă: apar clone virtuale de directori. Deocamdată, aceste copii nu iau decizii, ci doar comunică

1 minut de citit Publicat la 10:13 09 Noi 2025 Modificat la 10:14 09 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty Images

Unele companii au început să-și cloneze virtual șefii. Versiuni AI ale celor care ocupă funcții conducere pot participa la ședințe, le răspund angajaților și chiar pot vorbi cu presa, fără ca persoana reală să fie prezentă.

Potrivit CNN, tendința devine tot mai populară în rândul liderilor de companii care vor să fie „mai accesibili” pentru angajați și public. În locul unui e-mail rece sau al unei conferințe video rare, AI-ul creat din vocea, stilul și comportamentul CEO-ului poate conversa oricând, pe orice fus orar. Scopul declarat: să „umanizeze” comunicarea corporatistă. Paradoxal, printr-un algoritm.

Dar fenomenul ridică întrebări serioase. Ce se întâmplă când diferența dintre lider și simularea lui devine neclară? Cine poartă responsabilitatea pentru decizii sau mesaje publice generate de o copie virtuală? Pentru moment, companiile insistă că aceste clone nu iau decizii, ci doar comunică.

Exemplu concret

De exemplu, Alex Alonso și-a clonat directorul general. Ei bine, cam așa ceva. Alonso a folosit e-mailuri și apariții publice pentru a crea un chatbot bazat pe inteligență artificială al lui Johnny Taylor Jr., directorul general al Societății pentru Managementul Resurselor Umane, unde Alonso este directorul principal de date și analiză.

Sumeet Gupta, director general senior la FTI Consulting, a declarat că firma a observat un interes sporit pentru gemenii digitali bazați pe inteligență artificială în ultimele șase luni, iar Suman Kanuganti, CEO și cofondator al Personal AI, care ajută companiile să construiască dubluri bazate pe inteligență artificială, spune că firma a început să vadă o cerere mai mare pentru acest tip de muncă la sfârșitul anului 2024.

Și cel puțin unii angajați sunt deja de acord. „Nu voi spune că ai mei colegi încearcă să mă mituiască pentru accesul la acest GPT, dar ați fi surprinși”, a spus Alonso.