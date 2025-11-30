Primul robot umanoid care joacă baschet imită aproape perfect abilităţile unui sportiv real

1 minut de citit Publicat la 10:53 30 Noi 2025 Modificat la 10:53 30 Noi 2025

Primul război umanoid care joacă baschet imită aproape perfect abilităţile unui sportiv real. Sursa foto: captură X

Primul robot umanoid care joacă baschet. Îl cheamă Micul Cartof. A fost antrenat de cercetătorii de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong. Este un model Unitree G1, poreclit „Cartofel”. Un mic pas pentru om — și un mare, spectaculos coș pentru lumea roboților.

Cercetătorii au programat robotul umanoid să joace baschet, imitând aproape perfect abilitățile unui atlet uman. Un videoclip distribuit de unul dintre cercetători arată robotul driblând, aruncând la coș și chiar pivotând pe un picior pentru a evita încercările de a-l bloca.

Folosește sistemul „SkillMimic”

Cel care a postat videoul a numit demonstrația „primul demo real de baschet realizat de un robot umanoid”. Până acum robotul de 1 metru și 32 de centimetru a fost filmat în timp ce executa mișcările kung fu. Au fost și confruntări de kickboxing între doi astfel de roboți.

Proiectul folosește sistemul „SkillMimic”, care imită mișcările umane și ale mingii pentru a antrena roboții. Demonstrația a stârnit entuziasm online, dar și scepticism, subliniind totodată progresul rapid al roboticii umanoide, scriu cei de la futurism.com.

First-ever real-world basketball demo

by a humanoid robot ??



Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid? #Robotics #AI #TechDemo #NBA pic.twitter.com/mERAsHxsLI — Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t) November 20, 2025