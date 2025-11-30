Din desene animate, în realitate: robotul Olaf cu AI. Are numeroase expresii faciale și poate să interacționeze cu vizitatorii

Din desene animate, în realitate: robotul Olaf cu AI. Sursa foto: captură YouTube

Divizia de parcuri a unui cunoscut gigant de divertisment a prezentat un robot Olaf, alimentat de AI. Robotul care se deplasează singur și interacționează cu cei din jur a apărut într-o serie de postări pe rețelele sociale și într-un scurt documentar pe YouTube.

Robotul este capabil să se deplaseze independent prin parc, să își miște membrele. Are numeroase expresii faciale și poate să interacționeze cu vizitatorii prin dialoguri inspirate din universul Frozen.

Într-un videoclip Olaf se plimbă vioi prin zona „World of Frozen” din Disneyland Paris, în timp ce experții parcului explică modul în care funcționează. La un moment dat, animatronicul se oprește între ei, privește în sus și, fluturându-și brațul de lemn și spune un vesel „Hello!”.

Proiectul, realizat de Walt Disney Imagineering în colaborare cu animatorii originali ai filmului „Frozen”, folosește aceeași tehnologia - „SkillMimic”, prin care robotul a învățat mișcările și gesturile personajului.

Olaf va debuta în curând în noul spectacol „World of Frozen” de la Disneyland Paris și va avea apariții speciale la Hong Kong Disneyland Resort, marcând începutul unei noi ere în inovația robotică de divertisment.