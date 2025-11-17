Serviciu mobil digital cu eSIM și 5G: flexibilitate totală pentru utilizatorii mereu în mișcare

2 minute de citit Publicat la 10:00 17 Noi 2025 Modificat la 10:01 17 Noi 2025

În prim-plan, o femeie care foloseşte un telefon. foto: pexels.com/ George Dolgikh

Vodafone România accelerează transformarea digitală după finalizarea achiziției Telekom România și lansează Vodafone Easy, un serviciu mobil complet digital bazat pe eSIM, gândit pentru utilizatorii care lucrează din mers și care vor control total asupra conectivității.

Prezentatorii 24 IT care au testat serviciul explică de ce un astfel de produs este esențial în contextul actual. „Biroul nostru este în studio, dar nu tot timpul”, spune Iulia Nagy, subliniind flexibilitatea pe care o cere munca modernă. Laurenţiu Matache completează: „Chiar am luat un telefon să-l testez și vreau să încarc foarte mult conținut în social media. Doar pentru asta am nevoie de internet de mare viteză.”

Pentru mulți utilizatori tineri, conectivitatea nu mai este o opțiune, ci o parte integrată a vieții profesionale și personale. „Pentru generația Z, conectivitatea nu este un detaliu. Este parte din ritmul zilnic, din muncă, distracție și creație”, explică Iulia.

Activare 100% digitală, fără drumuri și fără contract pe termen lung

Unul dintre marile avantaje ale Vodafone Easy este activarea rapidă a eSIM-ului direct din aplicație. „Se activează rapid din aplicație, este 100% digital, deci nu ai cum să-l pierzi”, a mai spus Iulia. Aplicația permite și modificarea planului în orice moment: mai multe date când mergi la festival, roaming când pleci în vacanță sau net nelimitat pentru seri de filme.

Trecerea la eSIM vine și cu un bonus ecologic: dispar cartelele fizice care ajung anual la gunoi. „Renunțarea la plastic înseamnă și o amprentă de carbon mai mică – o mișcare mică pentru utilizator, dar mare pentru planetă”, punctează aceasta.

5G pentru viteză și conținut de calitate

Toate planurile includ acces la tehnologia 5G. „5G îți oferă cam aceeași viteză pe care o ai pe cablu acasă, doar că ești în mișcare. Poți descărca fișiere mari și vizualiza conținut 4K fără Wi-Fi”, explică Laurențiu. „Mă interesează ca privitorii mei să se bucure de calitatea imaginilor, iar viteza rețelei este esențială.”

Vodafone este certificat pentru al treilea an consecutiv pentru calitatea rețelei de către experții de la umlaut, ceea ce întărește încrederea în performanțele promise.

Planuri flexibile, roaming generos și opțiuni rapide

Utilizatorii au la dispoziție trei planuri tarifare: Easy Chill (2 euro), Easy Boost (4 euro) și Easy Top (8 euro). Ofertele de 4 și 8 euro includ date nelimitate în România și trafic consistent în roaming în Spațiul Economic European.

„Poți să încarci clipuri și din străinătate. În funcție de plan, ai până la 50 GB în roaming european”, explică Laurențiu. Extraopțiunile suplimentare permit utilizarea datelor și în țări non-SEE, precum Marea Britanie, Japonia, Egipt sau Mexic.

Vodafone Easy vine ca un răspuns direct la nevoile utilizatorilor moderni – nomazi digitali, creatori de conținut, angajați remote și călători frecvenți. Prin flexibilitate, tehnologie 5G și proces complet digital, Vodafone ISI trasează conturul noii generații de servicii mobile în România.