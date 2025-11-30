1 minut de citit Publicat la 11:18 30 Noi 2025 Modificat la 11:18 30 Noi 2025

Sfatul Smart: măsuri rapide care îți întăresc "scutul digital" în faţa campaniilor de dezinformare. Sursa foto: Getty Images/ Arkadiusz Warguła

Trăim într-o perioadă în care dezinformările circulă foarte rapid, iar campaniile bine coordonate pot manipula emoții, opinii și chiar încrederea. În acest context, vrem să vă arătăm că nu trebuie să fii expert în securitate ca să te protejezi de dezinformare.

Există câteva semne simple după care poți recunoaște un conținut fals — și câteva măsuri rapide care îți întăresc „scutul digital”.

Cum recunoști dezinformarea

Titluri alarmiste sau emoționale – te fac să reacționezi, nu să gândești. Lipsă de surse – dacă nu știi cine a postat mesajul, de unde sunt informațiile - e un steag roșu.

Share în masă în timp scurt – semn de campanie coordonată

Conturi suspecte – poze generice, activitate identică, nume ciudate

Imagini scoase din context – folosește reverse image search ca să verifici

Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zile

Președintele Nicușor Dan a declarat, marţi, că o campanie de dezinformare se desfășoară chiar în aceste zile în România. Șeful statului a spus însă că statul nu are „mecanisme automate de detectare” a informațiilor false care se propagă pe rețelele sociale și în acest fel ele devin „adevăr” pentru o bună parte din populație.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că nici liderii politici nu mai beneficiază de suficientă încredere din partea oamenilor, astfel încât atunci când demontează o campanie de dezinformare să fie crezuți.

„Dezinformarea, de asemenea, am văzut deja și vedem, avem o campanie zilele astea, și o vedem și acum și din nou nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori. E o chestiune care ține de democrația însăși și de încrederea în mecanisme democratice și aici statul trebuie să își dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor”, a spus Nicușor Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025 de la Palatul Cotroceni.

Președintele României a declarat că dacă în ceea ce privește zona de securitate cibernetică „statul român e destul de bine” și ține pasul cu tehnologia, în zona de dezinformare „nu suntem deloc bine”: "Nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare. Modul în care instituțiile comunică prin raportare la peisajul comunicațional nu e deloc structurat".