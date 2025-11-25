Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zile: „E o chestiune care ține de democrația însăși”

Președintele României a declarat că dacă în ceea ce privește zona de securitate cibernetică „statul român e destul de bine”. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că o campanie de dezinformare se desfășoară chiar în aceste zile în România. Șeful statului a spus însă că statul nu are „mecanisme automate de detectare” a informațiilor false care se propagă pe rețelele sociale și în acest fel ele devin „adevăr” pentru o bună parte din populație. De asemenea, Nicușor Dan a spus că nici liderii politici nu mai beneficiază de suficientă încredere din partea oamenilor, astfel încât atunci când demontează o campanie de dezinformare să fie crezuți.

„Dezinformarea, de asemenea, am văzut deja și vedem, avem o campanie zilele astea, și o vedem și acum și din nou nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori. E o chestiune care ține de democrația însăși și de încrederea în mecanisme democratice și aici statul trebuie să își dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor”, a spus Nicușor Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025 de la Palatul Cotroceni.

Președintele României a declarat că dacă în ceea ce privește zona de securitate cibernetică „statul român e destul de bine” și ține pasul cu tehnologia, în zona de dezinformare „nu suntem deloc bine”.

„Nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare. Modul în care instituțiile comunică prin raportare la peisajul comunicațional nu e deloc structurat.

Dacă venim strict în zona de tehnologie, aici e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare, în mod automat. Că nu-ți ajung oamenii ca să culegi toate lucrurile care pot să fie spuse. Deci să nu lași timp ca o campanie să devină adevăr pentru o parte importantă din populație. Și să reușești ca în comunicarea instituțiilor statului să fie coordonată și să aibă impact.

Dau la întâmplare (un exemplu n.red), un comunicat al MApN nu știu dacă ajunge la 2 la mie din populație”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a explicat, de asemenea, că nici presa, nici liderii politici nu se mai bucură de încrederea oamenilor, astfel încât atunci când demontează o campanie de dezinformare să fie luați în seamă.

„Ce e dezinformarea de fapt? Este o abatere de la o referință. Întrebarea este care e referința. În mod normal se spun niște lucruri într-o democrație, apare un lider politic care are încrederea cetățenilor și spune nu e așa sau un trust de presă, și dezinformarea dispare.

Prima problemă e că noi nu mai avem referința sau ea e mult diminuată. Cine a are încrederea cetățenilor pentru a spune nu e așa. Asta nu ține de încrederea cetățenilor, ci ține de încrederea pe care autoritățile statului și media trebuie să o recâștige față de cetățeni. E un proces care va dura”, a spus președintele României.