Nicușor Dan cere mediului privat să scrie legile pe care le vor oamenii de afaceri: „Ca să câștigăm timp, putem să compensăm”

Nu este prima dată când Nicușor Dan cere mediului privat să vină cu politici „gata scrise” pentru a compensa carențele statului. Foto: captură Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a făcut, din nou, apel la mediul privat să vină în sprijinul Guvernului și al Administrației Prezidențiale cu procese, analize și acte normative gata elaborate pentru „a câștiga timp”. Șeful statului a estimat că statul român are nevoie de cel puțin doi ani din acest moment ca să fie capabil să „asimileze idei și să le transforme în proiecte”.

Președintele Nicușor Dan a participat, marți dimineață, la Summitul pentru guvernanță digitală 2025. Șeful statului a avut o alocuțiune în deschiderea evenimentului și apoi a răspuns la câteva întrebări privind digitalizarea și inteligența artificială, dar și despre diaspora, securitatea cibernetică și dezinformarea în contextul mai larg al Strategiei Naționale de Apărare, aflată în dezbatere publică.

În discursul său, Nicușor Dan a dat asigurări că există voința politică pentru a implementa o strategie de digitalizare în țara noastră, dar și pentru alte măsuri menite să recâștige încrederea populației, dar a atras atenția că statul nu are încă capacitatea să „asimileze idei și să le transforme în proiecte” și a cerut mediului privat să vină în sprijinul statului cu legi deja scrise.

„Avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere, ce lipsește este colaborarea între toate aceste structuri și ce am spus acum două sau trei săptămâni, felicit institutul pentru raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte, estimez doi ani din acest moment, vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp.

Vă asigur că voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar ca să câștigăm timp, putem să compensăm. Cam atât. Sunt sigur că o să ajungem acolo unde ne dorim. În cât timp, asta depinde de noi”, a spus Nicușor Dan la finalul discursului său.

Nicușor Dan a adăugat că, spre deosebire de Guvern, care este presat de rezolvarea unor chestiuni urgente, președintele are timpul necesar pentru a veni cu soluții la probleme mai complexe, pentru a recupera decalajul față de alte state.

„Cu titlu general, există o anumită frustrare din poziția asta, că e semi-executivă. Fără discuție, că există o influență pe care președintele poate să o aibă, în special, cum spuneam, noi trebuie să recuperăm într-un interval de timp mediu foarte multe procese pe care nu le-am definit foarte bine mulți ani înapoi.

Nimeni din Executiv nu are timpul acesta de reflecție. Este o presiune pe fiecare din membrii Executivului pe chestiuni care sunt 90% urgente, răspuns la fel de fel de lucruri care se întâmplă.

Din fericire, poziția asta de președinte nu are atât de multe necesități urgente. Atunci e ceva mai mult timp de construcție aici. Așa văd eu discuția între Președinte - Executiv. Președintele are spațiul pentru a produce niște lucruri și a le da direct de implementat Guvernului, de asta orice fel de chestiune cu care credeți că putem să influențăm Executivul vă stăm la dispoziție”, a mai spus șeful statului.

Nu este prima dată când Nicușor Dan cere mediului privat să vină cu politici „gata scrise” pentru a compensa carențele statului.

„Vă încurajez să veniţi dumneavoastră cu politici gata scrise şi cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate acolo unde în mod normal statul ar trebui s-o facă. De exemplu, cadrul financiar multianual va fi 2028-2030. Este o negociere în cadrul Uniunii Europene şi asta va da o direcţie de dezvoltare a economiei europene şi a economiei româneşti, care sunt direcţiile pe care noi în negocierea cu Comisia vrem să le dezvoltăm în România. Vrem punctul dumneavoastră de vedere în această negociere”, le-a spus șeful statului reprezentanților mediului de afaceri la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia.

