Cătălin Predoiu s-a întâlnit, la Casa Albă, cu consilierul lui Donald Trump

1 minut de citit Publicat la 09:53 15 Dec 2025 Modificat la 09:55 15 Dec 2025

Vicepremierul român Cătălin Predoiu a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, consilier al lui Donald Trump. Foto: X / Jarrod Agen

Ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Controlul Energetic de la Casa Albă.

Momentul a fost semnalat de ministrul român pe contul său X.

"O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump", a scris Predoiu.

El a repostat un mesaj al consilierului american în care acesta afirmă:

Romania is a key partner in flowing US LNG through the Vertical Corridor in Central & Eastern Europe. We’ve already made great progress to secure US LNG export deals & was pleased to meet w/ @CatalinPredoiu of Romania this week to speed next steps in our critical energy alliance. pic.twitter.com/LhgghFV5U3 — jarrodagen (@jarrodagen) December 14, 2025

"România este un partener-cheie în transportul de GNL (gaz natural lichefiat) din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est.

Am făcut deja progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA și am avut plăcerea să ne întâlnim cu ministrul CătălinPredoiu din România (...) pentru a accelera următorii pași în cadrul alianței noastre energetice esențiale."

Predoiu, premiat în SUA de fostul ambasador Mark Gitenstein

În SUA, ministrul de Interne, vicepremier al Guvernului, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington.

Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.

"Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara într-un minut.

Ceea ce a făcut Cătălin prin Codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă.

Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat", a spus Mark Gitenstein.