Nicușor Dan, întrebat dacă și-a luat consilier cu inteligență artificială: „Eu folosesc AI-ul de la Google”

Nicușor Dan, la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, 25 noiembrie 2025. Sursa foto: captură video Administrația Prezidențială

Nicușor Dan participă marți la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În cadrul evenimentului, acesta a vorbit și despre inteligența artificială și a mărturisit că el folosește „AI de la Google”.

Radu Puchiu, moderator eveniment: E utilă inteligența artificială în administrația noastră?

Nicușor Dan: Desigur. Trebuie, evident, particularizată la sistemul nostru administrativ, dar evident că este nevoie.

Radu Puchiu, moderator eveniment: Ar avea nevoie și România de un centru unic de comandă cât mai aproape de prim-ministru pentru o coerență în strategia de digitalizare?

Nicușor Dan: Fără discuție. Teoretic, ea există. Nu există în momentul de față atribuțiile de coordonare. Fiecare din sectoare are libertatea de a-și organiza informația, procesele, interfețele așa cum dorește.

Radu Puchiu, moderator eveniment: Cum vedeți colaboararea dintre președinte și executiv în întărirea leadearshipului aici?

Nicușor Dan: Cu titlu general, există o anumită frustrare din poziția asta, că e semi-executivă. Fără discuție, că există o influență pe care președintele poate să o aibă, în special, cum spuneam, noi trebuie să recuperăm într-un interval de timp mediu foarte multe procese pe care nu le-am definit foarte bine mulți ani înapoi. Nimeni din Executiv nu are timpul acesta de reflecție. Este o presiune pe fiecare din membrii Executivului pe chestiuni care sunt 90-95% urgente, răspuns la fel de fel de lucruri care se întâmplă. Din fericire, poziția asta de președinte nu are atât de multe necesități urgente. Atunci e ceva mai mult timp de construcție aici. Așa văd eu discuția între președinte - executiv. Președintele are spațiul pentru a produce niște lucruri și a le da direct de implementat Guvernului, de asta orice fel de chestiune cu care credeți că putem să influențăm Executivul vă stăm la dispoziție.

Radu Puchiu, moderator eveniment: V-ați luat consilier AI la președinție?



Nicușor Dan: Da, a venit Ramona acum două săptămâni să mă convingă. Personal, folosesc doar cel al lui Google.

Președintele a vorbit și despre digitalizarea serviciilor de stat.

„Interfața este extrem, extrem de diferită de la instituție la instituție. Un cetățean care are de rezolvat o problemă nu are instinctul, vb statistic, să se ducă pe site-ul instituții ca să caute informația de care are nevoie. Noi ar trebui, plecând de la un studiu sociologic care să vadă care sunt procesele cele mai accesate de oameni și companii, să dăm o infrastructură unică, prietenoasă, pentru tipul acesta de întrebări.

Pe partea de fond, o corelare a informațiilor într-un mod în care ele să fie disponibile între instituții. În momentul de față, fiecare își organizează pentru el modul în care își structurează info. E important să avem în partea de sus o viziune care să fie urmată după aceea de fiecare dintre sectoare.”, a declarat acesta.